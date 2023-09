Estate 2023 la più calda di sempre secondo l'Ue: agosto mai così rovente con 1,5 gradi sopra la media

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Secondo i più recenti dati sull’andamento stagionale delle temperature, quella che sta per finire è la stagione estiva più calda mai registrata da quando esistono le rilevazioni scientifiche, con un aumento della temperatura di oltre mezzo grado rispetto alla media stagionale.

I dati di Copernicus

I dati rilasciato dal Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (C3S) lasciano poco spazio a dubbi: l’estate del 2023 è stata la stagione più calda mai registrata dall’uomo, sin da quando esistono le rilevazioni scientifiche.

I mesi di giugno, luglio e agosto di quest’anno hanno fatto registrare una temperatura media di 16,77 gradi centigradi, 0,66 gradi sopra la media. È quanto affermato dal C3S nel rapporto pubblicato oggi, mercoledì 6 settembre.

Fonte foto: iStock Il termometro esterno di una farmacia, che segna 40°C

Secondo il Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus, “la temperatura media europea per l’estate è stata di 19,63 gradi che, con 0,83 gradi sopra la media, è stata la quinta più calda per la stagione estiva”.

Il record di agosto

Nel rapporto del C3S è specificato anche che “il 2023 ha registrato anomalie della temperatura superficiale marina da record nell’Atlantico settentrionale e nell’oceano globale”.

E come se non bastasse, il mese di agosto 2023 è stato il più caldo a livello globale, oltre che più caldo di tutti gli altri mesi, fatta eccezione per il solo luglio di quest’anno. Agosto è stato difatti più caldo di circa 1,5°C rispetto alla media preindustriale, nel periodo compreso tra il 1850 e il 1900.

Inoltre, come specificato nel report, “la temperatura superficiale dell’aria in media globale di 16.82°C registrata nell’agosto 2023 è stata di 0.71°C più calda della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per il mese di agosto e di 0.31°C più calda del precedente agosto più caldo dell’anno 2016”.

Nuovi record per la temperatura superficiale marina

Anche le temperature superficiali marine, registrate ogni giorno dal 31 luglio al 31 agosto 2023, hanno superato il precedente record di marzo del 2016, che ad oggi, con quattro mesi mancanti al cambio di calendario, resta ancora l’anno più caldo mai registrato (attualmente più caldo di soli 0.01°C rispetto all’anno in corso).

Ad agosto è stata inoltre registrata la più alta temperatura superficiale marina media mensile globale in tutti i mesi, con 20.98°C, un dato che va ben oltre la media mensile, e che per Samantha Burgess, vicedirettrice del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus, portano “l’estate boreale 2023 ad essere la più calda registrata nei nostri dati che risalgono al 1940”.

“Le prove scientifiche sono schiaccianti – ha poi continuato Burgess, come riportato dal Sole24Ore -continueremo ad assistere a nuovi record climatici e a eventi meteorologici estremi più intensi e frequenti che avranno un impatto sulla società e sugli ecosistemi, fino a quando non smetteremo di emettere gas serra”.