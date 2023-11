Esports, i mondiali di League of Legends tornano in Europa: la finale dell'edizione 2024 si terrà a Londra

La finale dell’edizione 2024 dei mondiali di League of Legends, videogioco di strategia in tempo reale tra gli esports più seguiti al mondo, avrà luogo alla O2 Arena di Londra , la seconda per capienza dell’intero Regno Unito. L’annuncio è arrivato nel corso della finale dei Worlds 2023 che si sta giocando in Corea del Sud, a Seul .

La finale per la prima volta a Londra

La notizia relativa alla prossima finale mondiale di League of Legends è stata annunciata da Naz Aletaha, Global Head di LoL Esports: “Siamo elettrizzati di portare le finali mondiali nel Regno Unito per la prima volta”.

Londra, infatti, ha ospitato i mondiali del celebre videogame già una volta, ma non la finale: nel 2015 accolse i quarti di finale.

Fonte foto: ANSA La squadra del Vietnam in azione durante la semifinale di League of Legends e-gaming contro la squadra di Taipei cinese, ai 19° Giochi Asiatici di Hangzhou 2022

“I mondiali sono una celebrazione globale del miglior League of Legends”, ha proseguito Aletaha.

“La ricca storia di Londra e la sua natura di metropoli moderna sono una combinazione perfetta per il nostro sport. Siamo rimasti colpiti dall’affetto e dalla passione mostrati dai tifosi a Londra per l’MSI 2023”, ha concluso.

La finale annunciata dal sindaco

Come riportato da Esports News UK, anche il sindaco di Londra Sadiq Khan ha confermato l’arrivo dei mondiali 2024 di League of Legends. :“Londra è una destinazione ideale per gli esports”, ha affermato.

“È fantastico poter ospitare i mondiali di League of Legends – ha spiegato il primo cittadino della capitale britannica -.Ospiteremo tifosi e appassionati da tutto il mondo e potremo mostrare la forza della gaming industry della nostra capitale. Continueremo a sostenere la crescita e lo sviluppo degli esports a Londra con l’obiettivo di costruire una città migliore per tutti”.

League of Legends, fenomeno degli esports

League of Legends è un videogioco di strategia in tempo reale (MOBA) uscito nel 2009. Da diversi anni vanta una scena esport (competizioni di videogiochi) attiva e diffusa in tutto il mondo.

Riot Games, la casa sviluppatrice, organizza diversi campionati regionali, dove le regioni sono divise in regioni maggiori e minori.

I campionati delle regioni maggiori sono quattro: LCS in Nord America, LEC in Europa, LPL in Cina, LCK in Corea del Sud. Quelli delle regioni minori sono ancora più numerosi: ci sono per esempio il LMS, in Taiwan e il GPL nel Sud-Est Asiatico.

Queste sfide regionali confluiscono nell’annuale Campionato mondiale, che si tiene alla fine di ogni stagione.