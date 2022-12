Esploso l'acquario di Berlino, pesci e acqua riversati in strada: ci sono feriti. Era il più grande al mondo

Nella notte l’AquaDom di Berlino, l’acquario cilindrico più grande del mondo, è esploso causando la fuoriuscita di enormi quantità d’acqua, intorno al milione di litri. I circa 1.500 pesci al suo interno sarebbero in gran parte morti, secondo alcuni testimoni, mentre due persone sono rimaste ferite, stando a quanto riportato da Bild che cita un comunicato della polizia.

L’esplosione si sarebbe verificata durante la notte per cause tuttora ignote. Si pensa che a causare il cedimento della struttura sia stata l’usura dei materiali, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

La zona è stata transennata e la hall dell’Hotel Radisson Blu, di fronte ad Alexanderplatz, è stata invasa dall’acqua.

Die @Berliner_Fw und wir sind in #Mitte im #Einsatz, da dort aus einem Aquarium eines Hotels massiv Wasser austritt. Es fließt auf die Straße. Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig. Weitere Informationen folgen. ^tsm https://t.co/VKoheR8wqc — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 16, 2022

I feriti dalle schegge di vetro sarebbero due, ma il bilancio sarebbe potuto essere decisamente più grave se l’esplosione fosse avvenuta durante l’orario di apertura dell’AquaDom.

Coi suoi 16 metri di altezza e 11,5 metri di diametro, l’acquario, che era stato rimodernizzato nel 2020, conteneva circa 1.500 esemplari di pesci appartenenti a 100 specie diverse.