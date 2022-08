Esplosioni in una base aerea russa in Crimea, Kiev nega responsabilità dell'Ucraina

Dopo le prime esplosioni vicino a una centrale aerea russa in Crimea, Mosca aveva parlato di fatto accidentale causato dall’incendio di un deposito di munizioni. Un funzionario militare ucraino aveva rivendicato l’attacco, ma il Ministero della Difesa ha dovuto prendere le distanze.

Sui social sono comparse le immagini agghiaccianti registrate dai bagnanti del Mar Nero.

Le esplosioni si sono verificate intorno alle 15:30 per un totale di una decina di detonazioni – stando ai presenti – che ha portato diversi turisti e residenti alla fuga di massa.

Footage of the massive strike on Saki airfield in Crimea, more than 200km from the front line. Beach-goers panicking as war returns to the peninsula annexed from Ukraine in 2014. pic.twitter.com/Lh73W2PVOE

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 9, 2022