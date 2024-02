Esplosione violenta in una villetta a Terracina: crollo dell'edificio, 5 feriti di due nuclei familiari

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Terracina (Latina), poco dopo le ore 19 di venerdì 9 febbraio 2024, in una villetta si è verificata una potente esplosione che ha causato feriti e il crollo di una parte dell’edificio.

Esplosione in una villetta a Terracina: i soccorsi

Secondo la prima ricostruzione, a causare il botto sarebbe stato lo scoppio di una bombola del gas.

L’edificio coinvolto si trova in via Ponte di Ferro, nella zona periferica della cittadina in provincia di Latina. La villetta è quindi parzialmente crollata.

Fonte foto: Tuttocittà

I soccorritori dei vigili del fuoco si sono subito precipitati sul posto per rimuovere le macerie.

Secondo un primo bilancio, sarebbero rimaste ferite 5 persone, alcune delle quali sarebbero in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Un’anziana e un bimbo feriti lievemente

Vittime dell’esplosione due diversi nuclei familiari. In un lato della casa, al momento dello scoppio, si trovavano un’anziana ed un bambino, colpiti in maniera fortunatamente lieve.

Un ferito grave trasportato a Roma d’urgenza

Nella parte confinante, dove si registrata la deflagrazione, c’erano invece tre persone, una delle quali è stata elitrasportata al San Camillo di Roma per le ustioni riportate.

Un uomo è stato invece trasferito al “Goretti” di Latina, l’altro all’ospedale “Fiorini” di Terracina.

Oltre ai vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell’esplosione anche le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Nelle scorse ore si è verificato un episodio simile a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. In quel caso il bilancio è stato più drammatico: un uomo e una donna sono morti.