Esplosione in una palazzina a Soldano, provincia di Imperia: ferite almeno tre persone, una è sotto le macerie

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Un’esplosione ha distrutto parzialmente una palazzina a Soldano, in provincia di Imperia. Sul posto i soccorsi, perché ci sarebbe ancora una persona bloccata sotto le macerie. Vengono riportati anche dei feriti.

L’esplosione ha sventrato l’edificio di Soldano

Stando a quanto riportato dalle fonti locali liguri, tutto è accaduto nella tarda mattinata di oggi domenica 27 agosto 2023 nel piccolo comune di meno di 1.000 abitanti in Val Crose, a nord di Bordighera e non distante dal confine italo-francese.

Il Secolo XIX riferisce che per cause ancora da accertare, si è verificata un’esplosione che ha sventrato una palazzina. All’interno della casa c’erano tre persone: due di loro sono già state estratte vive ma ferite. Sono state portate in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Tra i feriti anche un vigile del fuoco: sarebbe stato colpito da una seconda esplosione verificatasi all’interno dell’appartamento, quando i soccorsi erano già arrivati sul posto.

Una persona sarebbe ancora sotto le macerie

A Soldano sono arrivati personale sanitario del 118, vigili del fuoco e anche gli elicotteri per portare in ospedale i feriti dopo l’esplosione della palazzina. Ma il peggio non è ancora passato.

Viene riportato infatti che sotto le macerie ci sarebbe ancora una persona, una delle tre presenti in casa durante i fatti. I soccorsi starebbero scavando per estrarla viva, aiutandosi anche con l’unità dei cinofili.

Per quanto riguarda le cause, la più probabile sembra essere l’esplosione di una bomba di gas, ma per ogni certezza bisognerà aspettare almeno la fine delle operazioni di soccorso.

Casi simili di recente a Torre del Greco e Lecce

Quanto accaduto in provincia di Imperia non è una novità in Italia. A fine luglio una palazzina è crollata in pieno centro a Matera durante la pausa pranzo degli operai che la stavano ristrutturando: per fortuna in quel caso non ci sono stati feriti.

Peggio è andata qualche giorno prima a Lecce, dove è esplosa una bombola di gas che si trovava sul tetto di un edificio, forse a causa del caldo e dell’esposizione al sole. In questo caso, una donna è risultata ferita e in centro si è scatenata la paura.