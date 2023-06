Esplosione in una mansarda in provincia di Pesaro, tranciate le mani di un 37enne: si sospetta una bomba

Un boato improvviso e poi l’arrivo dell’elisoccorso. È accaduto nel pomeriggio di sabato 10 giugno a Vallefoglia, in provincia di Pesaro, dove dalla mansarda di un’abitazione è arrivata una deflagrazione che ha tranciato le mani dell’inquilino. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un incidente dovuto alla presenza di esplosivi, con l’ipotesi che si trattasse di dinamite.

Esplosione in una mansarda, gravissimo 37enne

Nel pomeriggio di sabato 10 giugno da una mansarda di una palazzina di via Aspella 40 a Vallefoglia, nel Pesarese, è arrivata un’esplosione.

Un uomo di 37 anni di origine romena si trovava all’interno e l’esplosione lo ha ferito gravemente alle mani e ha danneggiato i muri dell’abitazione.

Un'esplosione in una mansarda a Vallefoglia, Pesaro, ha ferito gravemente un romeno di 37 anni

Per l’entità dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma dopo il trasporto dell’uomo all’ospedale sono intervenuti gli artificieri.

Secondo ‘Il Resto del Carlino’, infatti, a provocare l’esplosione sarebbe stato un ordigno.

L’ipotesi della bomba

Secondo ‘Il Resto del Carlino’ l’esplosione avrebbe tranciato le mani del 37enne che avrebbe riportato anche gravi ferite in tutto il corpo.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i sanitari del 118 e vigili del fuoco che hanno soccorso l’uomo e ne hanno disposto l’elitrasporto presso l’ospedale di Torrette ad Ancona.

A insospettire gli inquirenti – scrive ‘Ansa’ – sarebbe stata la tipologia verticale dell’esplosione, peculiarità degli ordigni e che fa pensare che il 37enne stesse maneggiando una bomba rudimentale, probabilmente con la presenza di dinamite.

Dopo il trasporto dell’uomo all’ospedale, infatti, sono intervenuti gli artificieri. Nella palazzina abitano altre cinque persone, tutte imparentate con il 37enne, che sono state evacuate.

Gli inquirenti sono al lavoro per comprendere il motivo per cui l’uomo avesse dell’esplosivo in casa. Secondo le prime informazioni, il 37enne non avrebbe un lavoro fisso.

Un precedente nel Vicentino

Nel gennaio 2023 a Stoccareddo Gallio (Vicenza) un ordigno della Prima Guerra Mondiale è stato fatto esplodere in un’abitazione dove si stavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione.

Il proprietario stava aiutando gli operai, quando ha notato un tubo d’acciaio che fuoriusciva dal muro e ha deciso di tagliarlo con l’ausilio di una smerigliatrice.

L’esplosione lo ha investito in pieno e lo ha ferito gravemente.