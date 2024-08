Esplosione in un appartamento di Settimo Torinese durante i lavori di ristrutturazione, un ragazzo ustionato

Tragedia sfiorata a Settimo Torinese, in Piemonte. Una violenta esplosione in un appartamento in ristrutturazione in via De Francisco ha provocato un incendio e ha ustionato un ragazzo, fortunatamente in modo non grave. Altre quattro persone sono rimaste intossicate.

L’esplosione in un appartamento in ristrutturazione a Settimo Torinese

L’episodio è avvenuto intorno all’ora di pranzo di lunedì 5 agosto. Due ponteggi appoggiati all’edificio dove è avvenuta la deflagrazione sono ceduti nella parte inferiore ma non sono caduti al suolo.

Fortunatamente, come riportato dal sito Torinotoday.it, al momento dell’esplosione sopra non c’era nessuno.

Fonte foto: ANSA Il palazzo in seguito all’esplosione

Un giovane ragazzo è rimasto ustionato in modo non grave nell’incidente.

Altre quattro persone sono invece rimaste intossicate e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Chivasso.

I soccorsi

Sul posto è giunto il personale sanitario della Croce Verde di Villastellone, i carabinieri e la polizia locale.

Presente anche il tecnico comunale, che ha dichiarato inagibile parte della palazzina.

I vigili del fuoco delle squadre di Torino Stura, Torino Lingotto, Torino Centrale e Volpiano hanno spento l’incendio e si sono occupati dell’evacuazione.

Con l’assistenza dei pompieri, un residente è riuscito anche a rientrare in casa per salvare il proprio cane.

Le possibili cause

Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire alle cause dell’esplosione.

L’ipotesi iniziale era quella di una fuga di gas interna all’edificio.

Un portavoce di Italgas avrebbe però fatto sapere che, in seguito alle prime verifiche effettuate, gli impianti di distribuzione del gas del palazzo non sarebbero risultati danneggiati.

L’esplosione a Messina

Lo scorso 4 luglio un’altra violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio ha scosso il quartiere di Santo Bordonaro, a Messina.

Il bilancio immediato dopo l’incidente era di tre feriti, di cui uno grave.