Esplosione in India: 11 morti in un devastante incendio divampato in una fabbrica di vernici a Nuova Delhi

Undici persone sono morte in un incendio divampato in una fabbrica di vernici a Nuova Delhi. L’esplosione, che ha dato origine al devastante rogo, è avvenuta nella tarda serata di giovedì 15 febbraio nella periferia settentrionale della capitale indiana.

La conferma delle autorità

“C’è stata un’esplosione nella fabbrica di vernici e l’edificio è crollato. Le vittime erano operai della fabbrica” ha dichiarato all’Afp il direttore dei servizi antincendio Atul Garg.

“L’impatto è stato tale che l’incendio si è propagato a una casa e a un centro di riabilitazione per tossicodipendenti nelle vicinanze” ha sottolineato.

Le vittime e i feriti

“L’incendio ha interessato due depositi di vernici e prodotti chimici, causando la morte di 11 persone e 4 feriti” hanno dichiarato i vigili del fuoco.

Le persone decedute sono state trasferite all’ospedale Babu Jagjeevan Ram e i quattro feriti all’ospedale Raja Harish Chandra, hanno aggiunto i vigili del fuoco.

Rogo causato dall’esplosione

Secondo la polizia di Nuova Delhi, l’incendio è stato preceduto da un’esplosione, probabilmente causata da sostanze chimiche conservate nella fabbrica.

Fonte foto: ISTOCK

Ennesimo devastante incendio in India

A causa dell’esplosione, anche alcune case e negozi vicini hanno preso fuoco. Alcune delle persone ferite risiedevano in quei luoghi, ha riferito l’agenzia di stampa Pti.

Un funzionario del Delhi Fire Services ha dichiarato all’agenzia di stampa che la chiamata per l’incendio è stata ricevuta alle 17.25 di giovedì 15 febbraio. Almeno 22 squadre di vigili del fuoco sono entrate in servizio.

L’incendio è stato spento attorno alle ore 21:00, ha dichiarato il funzionario dei vigili del fuoco, aggiungendo che le operazioni di raffreddamento sono in corso.

Incendi frequenti in India

Come riferisce Abc News, gli incendi sono frequenti in India, dove le leggi edilizie e le norme di sicurezza sono spesso disattese da costruttori e residenti.

Nel 2022, un incendio di vaste proporzioni in un edificio commerciale di quattro piani a Nuova Delhi ha ucciso almeno 27 persone.

Nel 2019, un rogo provocato da un cortocircuito elettrico ha avvolto un edificio a Nuova Delhi uccidendo 43 persone.

Nel 2019, ricorda l’agenzia Agi, più di 40 persone sono morte in un incendio in una fabbrica che produceva borse e scarpe per la scuola a Delhi. Uno dei peggiori incendi dell’India si è verificato nel 1985 in una scuola dello stato settentrionale dell’Haryana, dove sono morte 442 persone, di cui 258 bambini.