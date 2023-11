Esplosione e fiamme in un appartamento a Milano: morto 75enne, ipotesi su un drammatico incidente domestico

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito dalle fiamme conseguenti all’esplosione che ha interessato il suo appartamento a Milano nella sera di sabato 4 novembre 2023. L’anziano, secondo quanto riferito, è stato trovato semicarbonizzato all’interno del suo appartamento dai vigili del fuoco, chiamati a intervenire per l’incendio sviluppatosi al 14° piano di un palazzo.

Morto 75enne dopo l’esplosione a Milano

Il drammatico episodio è stato registrato nella serata di sabato 4 novembre 2023 a Milano. L’appartamento, che si trova in uno stabile di via San Mamete 9, nel quartiere Adriano in zona Crescenzago, è al 14° piano.

Mentre la città meneghina era alle prese con una violenta ondata di maltempo, ai vigili del fuoco è arrivata la chiamata di soccorso per l’incendio sviluppatosi all’interno della casa di un uomo che, purtroppo, non ha avuto scampo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il corpo dell’anziano, un 75enne, è stato trovato semicarbonizzato all’interno dell’appartamento, in cucina, dove le fiamme lo hanno investito e non gli hanno lasciato possibilità di fuga.

Le fiamme nell’appartamento

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno controllato e circoscritto l’incendio all’interno dell’appartamento prima che si propagasse verso altri piani dello stabile di via San Mamete. Secondo quanto si apprende, i pompieri sarebbero riusciti anche a salvare parte della casa dell’anziano.

Stando alle prime ipotesi pare si possa trattare di un drammatico incidente domestico. In un primo momento si era parlato di una violenta esplosione, ipotizzando la fuga di gas letale, poi successivamente i vigili del fuoco hanno parlato di incendio all’interno di un appartamento.

Pare che il 75enne possa essere stato investito da una fiammata violenta dei fornelli, col corpo semicarbonizzato che sarebbe la prova del tentativo dell’uomo di cercare di scampare alla fine tragica. Ma purtroppo per lui l’esito non è stato quello sperato.

L’intervento dei vigili del fuoco

Come detto, sul posto in via San Mamete 9 sono arrivati i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e le squadre del nucleo Saf con il carro dei soccorsi della centrale di via Messina, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Stando a quanto trapela, nessun altro appartamento sarebbe stato danneggiato dall’incendio e nessun inquilino dello stabile sarebbe quindi stato costretto a lasciare la propria casa dopo il drammatico incidente avvenuto al 14° piano.