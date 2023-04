Esplosione di un silos di ammoniaca a Termini Imerese, vigile del fuoco intossicato: incidente in un'azienda

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un silos di ammoniaca è esploso nella fabbrica di ghiaccio Ice Cube a Termini Imerese.

Cosa è successo a Termini Imerese

In seguito all’esplosione di un silos di ammoniaca nella fabbrica di ghiaccio Ice Cube a Termini Imerese un vigile del fuoco è rimasto leggermente intossicato.

Il vigile Del fuoco era impegnato nelle operazioni per mettere in sicurezza l’azienda, che si trova nella zona industriale del comune in provincia di Palermo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’esplosione del silos di ammoniaca è avvenuta nella mattinata di venerdì 21 aprile a Termini Imerese, in provincia di Palermo, in Sicilia.

I soccorsi dopo l’esplosione a Termini Imerese

Sul luogo dell’esplosione sono intervenute diverse squadre dei pompieri, oltre ai tecnici dell’Arpa che stanno eseguendo i controlli sull’aria assieme ai Vigili del Fuoco del nucleo Nbcr. Sono intervenuti anche i sanitari del 118.

Come sta il vigile del fuoco intossicato a Termini Imerese

Stando a quanto riferito da ‘LaSicilia’, il vigile del fuoco rimasto intossicato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area dove si è verificata l’esplosione del silos d’ammoniaca non sarebbe in pericolo di vita.