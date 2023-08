Esplosione devastante in una carrozzeria a Modena: morto un uomo, detonazione da un forno esterno

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Gli sforzi di soccorso sono stati immediati ed estremamente intensi. Squadre di Vigili del Fuoco hanno affrontato con determinazione l’incendio che si è sviluppato a causa dell’esplosione.

In collaborazione con i dipendenti dell’azienda, hanno evacuato i feriti, che sono stati poi affidati all’equipe medica del servizio di emergenza 118.

Un morto

La gravità della situazione ha reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, che ha atterrato in prossimità della via Emilia, portando uno dei feriti all’Ospedale di Parma.

Tuttavia, nonostante gli sforzi instancabili dei soccorritori, è stato confermato che il paziente è deceduto nel primo pomeriggio.

Le condizioni dei colleghi

L’altro lavoratore coinvolto nell’incidente ha avuto la fortuna di riportare lesioni meno gravi e, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara in ambulanza.

Al momento, sembra che la sua vita non sia in pericolo. Anche alcuni colleghi che hanno inalato fumo all’interno dell’azienda sono stati presi in carico dal personale medico del 118.

L’intervento delle autorità

Le operazioni sul luogo dell’incidente sono state orchestrare da agenti di polizia e carabinieri. Questi ultimi hanno avviato un’indagine preliminare in collaborazione con gli esperti della Medicina del Lavoro per comprendere le cause e le dinamiche dell’esplosione.

Per gestire la circolazione stradale lungo la via Emilia, che ha sofferto una fase di congestione del traffico, è stata dispiegata anche la Polizia Locale.

