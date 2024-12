Esplosione devasta un condominio all'Aja in Olanda, si temono molte vittime: distrutti cinque appartamenti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un’esplosione in un condominio all’Aja, nei Paesi Bassi, ha provocato, secondo le autorità locali, almeno 20 morti. Il crollo della palazzina di tre piani è avvenuto poco prima dell’alba di sabato 7 dicembre. L’edificio è collassato dopo un’esplosione e lo scoppio di un incendio. Le ricerche delle persone coinvolte sono ancora in corso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sanitario. Sarebbero cinque gli appartamenti distrutti, ancora da chiarire le cause dell’esplosione e del successivo incendio avvenuto nel quartiere Mariahoeve. L’incendio ha provocato una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Le autorità temono almeno 20 vittime e numerosi feriti.

Le autorità: “Almeno 20 vittime e numerosi feriti”

I residenti della zona sono stati svegliati da un potentissimo boato. Una donna ha raccontato ai media locali di aver pensato inizialmente a un terremoto. In realtà si trattava di un’esplosione potentissima che ha devastato un condominio di tre piani all’Aja, nei Paesi Bassi.

Le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento, ma secondo la stampa olandese le autorità hanno parlato di almeno 20 persone morte, ma la conta delle vittime potrebbe peggiorare.

Fonte foto: ANSA

I soccorsi nel condominio esploso all’Aja

Esplosione in un condominio all’Aja, si cerca sotto le macerie

L’esplosione ha preceduto un vasto incendio che si è sviluppato nell’edificio del quartiere residenziale Mariahoeve, nella zona nord-est della città. I cittadini della zona sono stati invitati a tenere chiuse le finestre e a spegnere i sistemi di ventilazione per evitare di inalare fumo.

Sul posto sono intervenute una decina di squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze, oltre a unità cinofile specializzate nella ricerca delle persone sepolte sotto le macerie.

La squadra era stata già usata per cercare i dispersi nel terremoto in Turchia del 2013. È ancora presto per fare ipotesi sulle cause dell’esplosione che ha devastato il condominio della città olandese.

Il messaggio del premier olandese: “Sono sconvolto”

Come riferito dal sindaco dell’Aja Jan van Zanen, tra i feriti c’è anche un bambino di quattro anni e almeno altre quattro persone sono state portate in ospedale. Il bilancio, come detto, è ancora provvisorio e si temono altre vittime e altri feriti.

“Sono sconvolto dalle terribili immagini del crollo di un appartamento all’Aja. I miei pensieri sono rivolti alle vittime, a tutte le persone coinvolte e ai soccorritori che stanno lavorando sul posto”, ha scritto su X il premier dei Paesi Bassi, Dick Schoof.

“Mi sono messo in contatto questa mattina con il sindaco Jan van Zanen e gli ho offerto tutto l’aiuto necessario a nome del gabinetto”, ha aggiunto.

Le autorità cercano un’auto allontanatasi “ad alta velocità”

I dettagli sono ancora in divenire. Tuttavia la polizia dell’Aja è alla ricerca di testimoni che potrebbero aver visto “un’auto allontanarsi ad alta velocità“. L’appello è stato lanciato su X.

Nello specifico il veicolo si sarebbe allontanato da Tarwekamp intorno alle 6:15 di mattina, ma per il momento non vengono forniti dettagli sul colore e sul tipo di mezzo.