Esplosione alla centrale idroelettrica sul lago di Suviana, le reazioni: Meloni, "seguo con apprensione"

Dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il mondo della politica e delle istituzioni commenta la tragica notizia dell’esplosione verificatasi in una centrale idroelettrica nel bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese, martedì 9 aprile, il cui bilancio è di 4 morti, 5 feriti e 3 dispersi.

L’intervento della premier Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la notizia dell’esplosione sul lago di Suviana su X: “Seguo con apprensione la terribile notizia riguardante l’esplosione verificatasi in una centrale idroelettrica nel bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese. Tutta la mia vicinanza e quella del governo ai familiari delle vittime e ai feriti rimasti coinvolti”.

“Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti, ai soccorritori e a quanti stanno lavorando in queste ore nella ricerca dei dispersi”, ha aggiunto Meloni.

Bonaccini chiede risposte sull’esplosione alla centrale di Suviana

Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in collegamento col Tg di La7, ha dichiarato in merito all’esplosione: “E’ una tragedia immane che colpisce la comunità emiliano romagnola ma pretendiamo di sapere le cause di quanto accaduto”.

“Adesso è il tempo da un lato del dolore e delle lacrime, mando il mio cordoglio ai familiari delle vittime, è il momento dei soccorsi. Mi ha telefonato poco fa il presidente Mattarella che come sempre è sensibilissimo e ho parlato con la ministra Calderone” ha aggiunto.

Come confermato da una nota del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è messo in contatto con Bonaccini dal quale ha assunto informazioni sulla tragedia avvenuta nella centrale elettrica del Lago di Suviana.

Fonte foto: ANSA

Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, chiede chiarezza su quanto accaduto a Suviana

Nel corso della telefonata, si legge in un comunicato, il Presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio per gli operai deceduti e solidarietà ai feriti, alle famiglie e ai colleghi di lavoro delle vittime, auspicando che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente.

Le parole di Zuppi e Santanché

L’Arcivescovo Cardinale Matteo Zuppi e la Chiesa di Bologna esprimono vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime, alla comunità di Camugnano e pregano per i morti, per i feriti e per i dispersi in seguito all’esplosione della centrale idroelettrica nel comune di Camugnano.

Zuppi ha reso presente la sua vicinanza anche attraverso le telefonate che il Vicario generale per la Sinodalità, monsignor Stefano Ottani, ha fatto a Marco Masinara, sindaco di Camugnano, e a don Emanuele Benuzzi, parroco di Castel di Casio, esprimendo la partecipazione e offrendo e la disponibilità per qualsiasi tipo di bisogno, sostegno e necessità, secondo quanto riportato dall’Agi.

“Esprimo il mio profondo cordoglio per le vittime dell’esplosione di oggi; alle loro famiglie e a tutti gli operai coinvolti, la mia totale vicinanza. Ringraziando i soccorritori e volontari che si sono messi a disposizione, continuiamo a seguire gli sviluppi sperando che non ci siano altre vittime” osserca il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.