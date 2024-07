Esplosione a Messina nella fabbrica di fuochi d'artificio di Bordonaro, le fiamme e il boato: almeno 3 feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una violenta esplosione ha scosso Bordonaro. Fiamme in via Comunale, durante la tarda mattinata di giovedì 4 luglio. Dalle prime informazioni disponibili, l’incidente ha coinvolto una fabbrica di fuochi d’artificio. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti mezzi di soccorso e le Forze dell’Ordine. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Il bilancio delle vittime vede tre feriti gravi: due uomini e una donna che si trovavano all’interno dello stabilimento al momento dell’esplosione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta.

Esplosione in fabbrica: produce fuochi d’artificio

Una fortissima esplosione si è verificata in tarda mattinata a Messina, nella zona del villaggio Santo.

Dalle prime informazioni, lo scoppio sarebbe avvenuto in una ditta di fuochi d’artificio. Al momento si ipotizza una lavorazione scorretta, perché all’interno di un deposito dove non era permesso mettere mano ai materiali esplosivi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Esplosione nel rioneBordonaro a Messina: fiamme in una fabbrica di fuochi d'artificio

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco dovrebbero aver finito di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le conseguenze a Bordonaro

L’esplosione ha generato fumo e detriti che si sono diffusi in gran parte della zona sud del villaggio Bordonaro.

L’onda d’urto è stata così potente da essere avvertita a chilometri di distanza, causando panico tra gli abitanti.

Le operazioni di soccorso, con mezzi delle Forze dell’Ordine e squadre dei Vigili del Fuoco, hanno occupato buona parte della mattinata. Le squadre sono state impegnate a contenere i danni e a garantire la sicurezza nell’area circostante.

Soccorsi in corso: il bilancio dei feriti

Risultano tre feriti molto gravi: due uomini e una donna che erano impegnati all’interno dello stabilimento.

Due persone in particolare hanno riportato ustioni molto estese e profonde. È stato allertato il Centro Grandi Ustioni degli ospedali di Catania e Palermo per fornire assistenza medica specializzata. Al momento, i feriti si trovano tutti al Policlinico di Messina.

Le cause: ipotesi di innesco

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni confermate dai soccorritori, l’incendio sarebbe stato spento ormai dai Vigili del Fuoco (mentre nella giornata di ieri le squadre erano impiegate nella ricerca di una donna annegata a Milazzo).

L’ipotesi principale è che l’esplosione sia stata causata da un innesco, probabilmente provocato da una piccola “carica elettrostatica”. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per determinare con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.