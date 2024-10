Esplosione a Gallio, trovato il corpo di Luigi Rossato sotto le macerie della casa crollata per la fuga di gas

Una tragedia. Mercoledì 2 ottobre il cadavere di Luigi Rossato, 72 anni, è stato trovato sotto le macerie della sua casa crollata a Gallio, in provincia di Vicenza. L’immobile era venuto giù dopo un’esplosione causata presumibilmente da una fuga di gas. Ferito uno dei due figli del medico in pensione.

Le cause dell’esplosione a Gallio

L’esplosione, secondo quanto riassunto da Adnkronos, sarebbe stata causata dall’incendio di una condotta di gas metano bucata da un escavatore.

L’incidente è avvenuto alle ore 17:15 circa di martedì 1 ottobre a Gallio, in via Ech, sull’altopiano di Asiago nella zona di Vicenza.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui sorge Gallio, sull’altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza

La casa crollata in provincia di Vicenza

Dopo l’esplosione, la casa – una villetta di tre piani – è crollata tra le fiamme.

Una volta domato l’incendio, le squadre specializzate dei vigili del fuoco hanno avviato le ricerche di un disperso, scavando tra le macerie.

Ricerche che sono state condotte anche nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, senza sosta.

Trovato il cadavere dell’uomo disperso

Il cadavere dell’unico disperso è stato trovato la mattina di mercoledì 2 ottobre, durante le operazioni di ricerca del personale Urban Search And Rescue (Usar) effettuate nella casa.

Sarebbero stati individuati alcuni resti, che sono al vaglio del medico legale per l’identificazione.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per una demolizione controllata delle parti pericolanti.

Chi era Luigi Rossato

In casa viveva Luigi Rossato con la moglie e due figli, l’unica vittima, il cui cadavere è stato estratto ore dopo lo scoppio.

Dato immediatamente per disperso, il 72enne medico in pensione si sarebbe trovato in uno dei piani superiori al momento dell’esplosione, intrappolato da fumo e fiamme.

Non era invece in casa la moglie, così come uno dei figli: l’altro, invece, è rimasto leggermente ferito, riuscendo a scappare in tempo insieme al cane.