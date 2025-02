Esplosione a bordo di una petroliera russa nel golfo di Finlandia, Mosca si rifiuta di fornire informazioni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le autorità finlandesi hanno segnalato un’esplosione a bordo di una petroliera russa nel golfo di Finlandia, su cui si affacciano entrambi i Paesi. La nave trasporta 130mila tonnellate di carburante ma non ci sarebbero rischi di versamenti di petrolio in mare. La Russia si sta però rifiutando di fornire informazioni sull’incidente.

Esplosione su una petroliera russa

Nella giornata di domenica 9 febbraio si è verificata un’esplosione a bordo di una petroliera russa nel golfo di Finlandia, la parte di Mar Baltico su cui si affacciano la capitale finlandese Helsinki, quella estone Tallinn e San Pietroburgo.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, la nave sarebbe riuscita a raggiungere il molo di Ust-Luga, sulla costa russa del golfo.

Fonte foto: 123RF Il golfo di Finlandia

Secondo il governatore della regione di Leningrado Alexander Drozdenko, a provocare l’esplosione sarebbe stato: “un incidente provocato dall’uomo durante l’avviamento del motore, a seguito del quale la sala macchine è stata danneggiata”.

I rischi per l’ambiente nel golfo di Finlandia

Tutte le fonti russe interpellate su quanto accaduto sostengono che non ci sia nessun pericolo di versamento per le 130mila tonnellate di carburante che la petroliera stava trasportando.

Sia l’agenzia di stampa Tass che l’agenzia di trasporto marittimo e fluviale Rosmorrechflot, hanno confermato che i rischi per l’ambiente sono nulli e che la nave non è a rischio di affondamento.

Il direttore della guardia costiera del golfo di Finlandia, Tomi Waltari, ha però fatto sapere che le autorità russe, che solitamente sono collaborative e rispondono alle sue domande, non gli hanno fornito informazioni più precise nonostante un’esplicita richiesta.

La flotta fantasma russa e i problemi alle navi di Mosca

Negli ultimi mesi diverse navi russe che trasportano petrolio hanno avuto problemi. A dicembre due petroliere russe sono state travolte da una tempesta nel Mar Nero. Una si è spezzata in due ed entrambe sono affondate.

Ne è seguito un disastro ambientale sulle coste russe, con una quantità di petrolio stimata tra le 2.500 tonnellate e le 4.500 tonnellate che si è riversata in mare. La macchia inquinante ha raggiunto le coste, con un grave impatto su flora e fauna.

La Russia sta utilizzando navi non ufficialmente registrate per esportare petrolio ed evitare le sanzioni occidentali. È la cosiddetta flotta fantasma russa, petroliere vecchie e non a norma che spesso incorrono in guasti e incidenti.