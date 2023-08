Esplode un peschereccio a Senigallia: due marinai a bordo rimangono ustionati, uno è grave

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave incidente in mare a Senigallia. Un peschereccio con a bordo due marinai ha preso fuoco per un incendio sviluppatosi sotto coperta. Entrambi i lavoratori sono rimasti feriti, uno dei due è ricoverato in condizioni molto gravi.

L’incendio sul peschereccio

Nella giornata di domenica 27 agosto due marinai sono rimasti coinvolti in un incendio sviluppatosi sul loro peschereccio nel mare di fronte alla città marchigiana di Senigallia, in provincia di Ancona.

I due sono stati investiti dalle fiamme sviluppatesi a bordo dell’imbarcazione e sono rimasti ustionati mentre lavoravano e il natante era ormeggiato a una banchina nel porto di Senigallia.

Fonte foto: Tuttocittà Senigallia, dove il peschereccio è eseploso e ha preso fuoco

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal sito del quotidiano ‘Il Resto del Carlino’, il capitano del peschereccio e un marinaio stavano pulendo la ghiacciaia quando si sono sviluppate le fiamme.

I soccorsi dei vigili del fuoco

A causare l’incendio, secondo le prime ricostruzioni del nucleo nautico dei vigili del fuoco che sono ancora però in fase di accertamento ulteriore, sarebbe stata l’esplosione di una bombola di poliuretano stipata sotto coperta.

I pompieri, appena ricevuto l’allarme di un rogo in direzione del porto, sono intervenuti individuando l’imbarcazione che aveva preso fuoco e domando le fiamme.

L’intervento immediato ha permesso di evitare che le fiamme si estendessero ad altre barche ormeggiate nella zona circostante alla banchina interessata e alle strutture del porto stesso. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’intera zona.

Le condizioni dei due marinai

Allo scoppio dell’incendio, stando a quanto riporta ‘Il Corriere Adriatico’, i due occupanti hanno chiesto aiuto attirando l’attenzione dei passanti, che hanno permesso un immediato intervento dei soccorsi.

Dopo essersi assicurati di avere l’attenzione delle persone che transitavano nella zona del porto, marinaio e capitano si sono gettati in mare per salvarsi dalle fiamme. Sono poi stati soccorsi e aiutati a risalire sulla banchina.

I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno soccorso entrambi prima di portarli in ospedale. I due hanno riportato ustioni, in un caso giudicate anche molto gravi. Presenti sul posto anche agenti della polizia di stato e ufficiali della guardia costiera.