Esplode caffettiera a Borgetto vicino Palermo, morta in ospedale una donna di 66 anni dopo un giorno di agonia

Era in cucina e stava preparando la moka, un gesto rituale ripetuto da anni ogni mattina. Qualcosa è però andato storto e la caffettiera lasciata sul gas acceso è esplosa. Lucia Taormina, insegnante in pensione di 66 anni è stata ricoverata d’urgenza ma è morta dopo un giorno di agonia a causa della gravità delle ustioni.

Esplode moka, morta una donna

Dopo l’incidente domestico, Lucia Taormina è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. La donna, investita in pieno dall’esplosione della caffettiera, presentava ustioni sul 90 per cento del corpo.

In quel momento Lucia Taormina era da sola in casa: suo marito avrebbe fatto rientro solo dopo alcune ore. È stato l’uomo che, trovando la moglie a terra in stato di incoscienza e in condizioni gravissime, ha dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze.

Borgetto è un comune di 7.000 abitanti della provincia di Palermo.

I sanitari del 118 l’hanno stabilizzata sul posto e l’hanno poi portata a Villa Sofia, dove purtroppo la morte è sopraggiunta il giorno seguente.

Nessuna autopsia sulla salma

La procura di Palermo ha stabilito di non disporre alcuna autopsia e ha ordinato la restituzione della salma ai familiari per le esequie.

I funerali di Lucia Taormina sono stati celebrati nel pomeriggio di sabato 6 aprile nella chiesa madre di Partinico, grosso centro alle porte di Palermo dove la vittima ha insegnato per molti anni.

Lucia Taormina era andata in pensione nel 2022 dopo aver insegnato all’istituto comprensivo Privitera Polizzi di Partinico.

Il ricordo dei colleghi

“Con tristezza e profondo dispiacere – si legge in una nota della dirigenza dell’istituto Privitera Polizzi – la comunità scolastica dell’istituto comprensivo si unisce al dolore dei familiari per la tragica scomparsa della nostra cara insegnante. Il dirigente scolastico, tutti i colleghi, il personale scolastico e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, ne hanno potuto apprezzare le grandi doti umane, l’immane lealtà, la generosità, la sincerità e il forte attaccamento alla scuola. Grazie di cuore, riposa in pace Lucia”.