Esodo di ferragosto al via e traffico da bollino rosso in autostrada: le strade più trafficate e i divieti

Quattro giorni da bollino rosso sulle autostrade italiane, tra l’esodo del Ferragosto e il ritorno dal lungo ponte da giovedì 15 a domenica 18 agosto. Per il terzo fine settimana del mese, Anas segnala previsioni di lunghe code e traffico intenso sulla rete in uscita dai centri urbani. Così come, viceversa, si attendono rallentamenti significativi sulla circolazione in entrata nelle grandi città a partire da sabato.

L’esodo di Ferragosto

Come comunicato dal servizio Viabilità Italia l’esodo estivo da bollino rosso partirà dal pomeriggio di mercoledì 14 agosto e dalla mattinata di giovedì 15 agosto.

La circolazione crescerà con il passare delle ore dai grandi centri urbani in direzione delle mete di vacanza, di mare al Sud e di montagna al Nord e verso i confini.

Fonte foto: ANSA

Lunghe code sull’A1

Fino al 25 agosto saranno registrati rallentamenti anche per i viaggi in treno, per i i lavori di manutenzione infrastrutturale sulla dell’Alta Velocità, come reso noto dalla Sala operativa di Trenitalia.

In particolare si prevede un aumento dei tempi di percorrenza anche di 60 minuti fino domenica 18 agosto, sulla linea AV Milano – Bologna, con circolazione sospesa per lavori tra Castelfranco nell’Emilia e Fidenza.

Fino al 23 agosto, sarà interessata da ritardi di circa 40 minuti la linea direttissima Firenze – Roma per lavori di impermeabilizzazione del viadotto Paglia, con circolazione interrotta tra Chiusi e Orvieto.

Traffico da bollino rosso in autostrada

Per quanto riguarda la rete autostradale, le arterie più trafficate corrispondono ai principali itinerari turistici:

la A2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;

le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna;

la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;

l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia;

le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Anas precisa, inoltre, che al Nord saranno interessati da rallentamenti i raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Divieto di traffico di mezzi pesanti e cantieri sospesi

Il servizio di viabilità di Anas ricorda inoltre il divieto di traffico per mezzi pesanti in vigore il 15 agosto, dalle 7 alle 22, sabato 17 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 18 agosto dalle 7 alle 22.

La società del Gruppo Ferrovie dello Stato ha comunicato, inoltre, il potenziamento dell’attività del personale su tutta la rete autostradale e la sospensione fino al 3 settembre di 906 cantieri, il 70% di quelli attivi (1278), in particolare su specifici itinerari: lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, in direzione Sud verso le principali località di villeggiature, lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.