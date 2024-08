Esodo estivo, primo weekend da bollino nero per il traffico in autostrada: i migliori orari per partire

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il mese di agosto è iniziato e, per molti italiani, questo significa anche inizio delle vacanze. Proprio a causa dell’esodo estivo, in occasione del primo weekend del mese è previsto un significativo incremento della circolazione stradale e la Polizia di Stato ha quindi deciso di fornire un prezioso aggiornamento sul traffico in autostrada atteso nei prossimi giorni, indicando i giorni da bollino nero.

Esodo estivo: le previsioni sul traffico in autostrada ad agosto

Nella nota diffusa dalla Polizia di Stato si legge che l’aumento del traffico in fase di esodo “interesserà massivamente i primi due fine settimana di agosto, con un concentrazione del traffico nel pomeriggio di venerdì, che si potrà ulteriormente incrementare nelle mattinate di sabato 3 e 10 agosto, contrassegnate dal bollino nero, mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche”.

In vista della settimana di Ferragosto, ritenuta da sempre quella con più presenza di vacanzieri nelle località di villeggiatura, “si prevede che gli spostamenti inizieranno da mercoledì 14 agosto, con intensità sostenuta nel pomeriggio e nella mattinata del 15 agosto (quest’ultima interessata anche da numerosi spostamenti in sede locale), per poi rimanere stabile venerdì 16 agosto”,

Stando a quanto reso noto dalla Polizia di Stato, “da sabato 17 agosto e domenica 18 prenderanno il via i primi rientri dalle vacanze, “con traffico molto sostenuto, specie sulle principali arterie stradali e autostradali in direzione dei maggiori centri urbani e nei passaggi di confine, spostamenti che interesseranno anche lunedì 19 agosto”.

“Anche gli ultimi due fine settimana di agosto – si legge nella nota della Polizia di Stato – manterranno la tendenza di un doppio flusso di traffico sostenuto dal venerdì alla domenica e residualmente il lunedì, in quanto si potranno sovrapporre, le partenze verso i luoghi di vacanza e gli ulteriori rientri”.

Le previsioni sul traffico in autostrada a settembre

La nota diffusa dalla Polizia di Stato contiene anche una previsione sul traffico in autostrada nel mese di settembre, focalizzata sul weekend di venerdì 6 fino a domenica 8, che, se favorito dalle condizioni climatiche, potrebbe “mantenere alti i flussi veicolari, considerando anche, che il pomeriggio di domenica 8 e la mattina di lunedì 9 settembre, saranno anch’essi interessati da quella che potrebbe essere la fase conclusiva del contro esodo estivo”.

Fonte foto: Polizia di Stato

Il calendario del traffico intenso ad agosto.

Esodo estivo: le giornate con traffico da bollino nero in Italia

Il calendario del traffico intenso del 2024 stilato dalla Polizia di Stato individua ad agosto due giornate con traffico da bollino nero ad agosto: sono sabato 3 e sabato 10 agosto. In entrambi i casi, il picco del traffico è atteso al mattino.

Più in generale, ecco i giorni più critici ad agosto e settembre:

Venerdì 2 agosto (sera) – bollino rosso

Sabato 3 agosto (tutto il giorno) – bollino nero mattina e bollino rosso sera

Domenica 4 agosto (mattina) – bollino rosso

Venerdì 9 agosto (sera): bollino rosso

Sabato 10 agosto (tutto il giorno): bollino nero mattina e bollino rosso sera

Domenica 11 agosto (sera): bollino rosso

Mercoledì 14 agosto (sera): bollino rosso

Giovedì 15 agosto (mattina): bollino rosso

Sabato 17 agosto (tutto il giorno): bollino rosso

Sabato 18 agosto (tutto il giorno): bollino rosso

Lunedì 19 agosto (mattina): bollino rosso

Venerdì 23 agosto (sera): bollino rosso

Sabato 24 agosto (sera): bollino rosso

Domenica 25 agosto (tutto il giorno): bollino rosso

Lunedì 26 agosto (mattina): bollino rosso

Venerdì 30 agosto (sera): bollino rosso

Sabato 31 agosto (sera): bollino rosso

Domenica 1 settembre (tutto il giorno): bollino rosso

Domenica 8 settembre (sera): bollino rosso.