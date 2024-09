Escursionista precipita da oltre 3mila metri in Valmalenco vicino Sondrio: Daniela Tognoli morta a 30 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Daniela Tognoli, escursionista 30enne originaria di Milano, è morta durante un’uscita con due amici sul monte del Forno, in Alta Valmalenco, in provincia di Sondrio. La donna sarebbe improvvisamente scivolata e precipitata da un’altezza ragguardevole: il percorso termina a circa 3.200 metri. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non è stato possibile salvarla.

Escursionista precipita nel vuoto: morta a 30 anni

Esito drammatico domenica 15 settembre per l’escursione in alta quota di Daniela Tognoli, milanese di 30 anni con la passione per la montagna.

La donna, residente a Masate, nell’area metropolitana di Milano, aveva programmato di passare la domenica esplorando il Monte del Forno, situato in Alta Valmalenco, al confine tra Italia e Svizzera, il cui punto culminante raggiunge i 3.200 metri di altezza.



L’incidente è avvenuto in Alta Valmalenco, in provincia di Sondrio

Durante la camminata, Daniela ha improvvisamente perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Nonostante i soccorsi siano intervenuti rapidamente, ogni sforzo per salvarle la vita è risultato vano. Fortunatamente, i due amici con cui era in compagnia, provenienti rispettivamente da Tirano e Morbegno, sono rimasti illesi.

Gli incidenti in montagna

Nelle montagne della Valtellina si tratta del secondo incidente mortale in meno di 24 ore. Sabato 14 settembre, a Piateda, ha tragicamente perso la vita Ermanno Molin Pradel, un architetto di 57 anni originario di San Donato, nell’area metropolitana di Milano.

L’uomo stava scendendo lungo la cresta della Cima Cigola, a un’altitudine di circa 2.600 metri, quando, nel primo pomeriggio, ha perso l’equilibrio e scivolato.

La caduta, che si è rivelata fatale, è stata probabilmente causata dalla natura instabile del terreno. La salita dal passo Cigola, all’omonimo Pizzo, è classificata di difficoltà “ee”, ovvero per escursionisti esperti.

Per entrambi gli incidenti, si tratta di itinerari che si affrontano sì senza particolare attrezzatura, ma che presentano qualche difficoltà: il terreno può essere costituito da pendii scivolosi, innevati, pietraie e passaggi rocciosi che si superano o aiutandosi con le mani, oppure valutando la roccia prima di appoggiarvi il piede.

La bufera di neve in Val Gardena

È un periodo particolarmente nefasto sul piano degli incidenti in montagna: pochi giorni fa una violenta bufera di neve ha causato la morte di una donna canadese di 57 anni in Val Gardena, Alto Adige, mentre si trovava in escursione.

La donna, insieme al compagno di 56 anni, stava percorrendo il tratto tra il rifugio Genova e il rifugio Puez sull’Alta Via delle Dolomiti quando le condizioni meteorologiche avverse hanno portato la coppia a perdersi lungo il percorso.