Escursionista morto sul Monte Sperone vicino Belluno: l'anziano è scivolato ed è caduto per 130 metri

Era uscito per fare un’escursione in montagna, ma non ha fatto ritorno a casa per l’ora di cena. I suoi familiari preoccupati, hanno dato l’allarme e dopo le ricerche il suo corpo è stato trovato nello strapiombo.

Uomo muore sul Monte Sperone

È terminata così la vita di Maurizio Raccanello, escursionista 69enne, che nella giornata di sabato 2 settembre era uscito per fare una passeggiata nella natura sul Monte Sperone.

Il soccorso alpino di Belluno si è attivano all’1:30 di notte, dopo la chiamata del figlio della vittima. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona dell’incidente.

L’anziano era andato a fare una camminata in zona Croce di Susin.

L’uomo aveva dato sue notizie per l’ultima volta alle 12:20 dicendo che andava tutto bene.

In seguito le chiamate al suo cellulare non hanno più avuto risposta.

Secondo la ricostruzione, l’uomo sarebbe scivolato lungo un sentiero ed è caduto per circa 130 metri. Il suo corpo, infine, è finito su un cespuglio.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, i soccorritori hanno percorso i canali verso la Valle del Mis.

Trovato grazie a una bacchetta abbandonata

Una bacchetta abbandonata a un certo punto è stata rinvenuta sul limite di un sentiero.

È partita subito una chiamata al figlio del disperso, per chiedere se il padre avesse con sé delle bacchette.

Appurato che si trattava delle bacchette di Maurizio Raccanello, la squadra si è calata per una sessantina di metri, trovando chiari segni di scivolamento.

Le operazioni di recupero sono state ritardate dalla fitta nebbia e rese difficili dall’asperità del terreno e dalla vegetazione.

Un tecnico dotato di motosega è stato trasportato con un elicottero per liberare un varco tra gli alberi e rendere meno disagevole il recupero.

La salma di Maurizio Raccanello è stata infine liberata dal cespuglio, imbarellata e recuperata.

Uomo muore sul Gran Sasso

Solo il giorno prima si era verificata una tragedia fotocopia: un uomo di 66 anni è morto precipitando dal Gran Sasso.

L’escursionista stava percorrendo il sentiero del Centenario. La vittima è Bernardino Romano, docente ordinario di Urbanistica all’Università degli studi dell’Aquila.