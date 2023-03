Escursionista 39enne aggredito da un orso in Trentino: stava passeggiando con il cane in Val di Rabbi

Un uomo è stato aggredito da un orso in Trentino. L’escursionista 39enne stava passeggiando con il suo cane nei boschi in Val di Rabbi nella mattinata di domenica di domenica 5 marzo quando è stato improvvisamente aggredito dal plantigrado.

Escursionista aggredito

L’escursionista ferito dall’orso è Alessandro Cicolini, 39enne fratello del sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini, e ora si trova ricoverato presso l’ospedale di Cles in attesa di essere operato, secondo quanto riportato dal quotidiano L’Adige.

L’uomo stava passeggiando nel bosco sopra Pracorno, in Val di Rabbi. Secondo quanto raccontato dal fratello, Alessandro Cicolini “era in montagna con il cane, da solo. L’orso lo ha attaccato, ferendolo al braccio e alla testa”.

Dopo essere riuscito a liberarsi dall’attacco del plantigrado, ha chiesto aiuto ed è stato raggiunto dai soccorritori.

La vittima era con il suo cane

Come confermato dalla Provincia Autonoma di Trento, l’escursionista aggredito in Val di Rabbi era in compagnia del suo cane.

Il corpo forestale ha avviato i primi accertamenti sulla dinamica dell’aggressione, mentre la Provincia di Trento ha annunciato che saranno fornite informazioni più accurate su quanto accaduto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove è stato aggredito l’uomo 39enne

L’intervento del presidente Fugatti

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessora all’agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli, stanno seguendo la vicenda in prima persona.

“Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all’ambiente, Pichetto Fratin” ha spiegato Fugatti. “Con l’impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso”.

In passato, la convivenza tra orso e uomo in Trentino è stata spesso oggetto di aspre polemiche, soprattutto tra l’ente provinciale e le associazioni animaliste.

Risale al 19 novembre 2022, invece, la notizia della tragica scomparsa del sindaco di Bresimo, Giuliano Pozzatti, trovato morto nella serata di sabato 19 novembre nei pressi del paesino della Val di Non. Il 72enne geometra era uscito nel pomeriggio a caccia con il figlio. Arrivati a Malga Binasia, i due si erano divisi accordandosi di ritrovarsi più tardi, ma l’anziano non si è fatto trovare.