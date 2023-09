Esce il nuovo libro su Meloni scritto da Sallusti, "La versione di Giorgia": rivelato il consiglio di Draghi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il nuovo libro della presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva nelle librerie d’Italia nella giornata di martedì 12 settembre 2023, con la speranza della premier di avere lo stesso successo già raccolto con “Io sono Giorgia”. Il volume, scritto da Alessandro Sallusti, si intitola “La versione di Giorgia“.

La versione di Giorgia

Lo stesso Sallusti, su Il Giornale, ha raccontato com’è nata la collaborazione con la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e personaggio politico in rampa di lancio non solo perché insediatasi a Palazzo Chigi. La figura di Meloni, infatti, da anni ha preso piede nel panorama politico italiano e la stessa 46enne romana ha voluto raccontarsi, dare la propria “versione”.

Per farlo si è affidata proprio a Sallusti che negli ultimi mesi è stato la sua ombra, l’ha seguita e ascoltata ogni giorno per mettere nero su bianco un profilo della Meloni chiaro, una sorta di sequel di “Io sono Giorgia”, libro che nel 2021 segnò il record di vendite.

E l’idea della collaborazione tra Sallusti e Meloni è arrivata a Natale a Palazzo Chigi, quando dall’incontro tra i due per gli auguri il giornalista le ha fatto notare che i presidenti del Consiglio non hanno mai scritto libri per raccontare i loro progetti durante l’incarico. “Dovresti sapere che fare quello che hanno fatto tutti gli altri non è la mia specialità” la risposta della leader FdI e premier, poi l’inizio dei lavori.

Il consiglio di Draghi

Un libro di 256 pagine edito da Rizzoli, in cui Giorgia Meloni si racconta a Sallusti. Gli incontri tra i due, ha spiegato lo stesso giornalista a Il Giornale, sono avvenuti praticamente ogni giorno, con Sallusti che ha potuto lavorare in un’ala dedicatagli a Palazzo Chigi dove spesso, anche fino a notte inoltrata, lui e la premier hanno chiacchierato del più e del meno per la corretta stesura del libro.

E in uno dei tanti racconti riportati in “La versione di Giorgia“, Meloni ha svelato a Sallusti il consiglio che Mario Draghi ha dato alla premier prima di lasciare Palazzo Chigi. Con un tocco della sua celebre ironia, il presidente del Consiglio uscente disse a Meloni di tenere le finestre che danno sul trafficato incrocio di largo Chigi sempre chiuse “perché qui con lo smog che c’è rischi un enfisema in pochi mesi”.

Fonte foto: ANSA Draghi e Meloni alla cerimonia della consegna della campanella

Le sensazioni e il cambio a Palazzo Chigi

Ma in “La versione di Giorgia” ci sono anche tanti altri racconti, aneddoti e idee di Giorgia Meloni per rendere tutti partecipi del suo progetto. Nel volume scritto da Sallusti, la premier racconta anche di soffrire la vita all’interno di Palazzo Chigi, edificio “molto più cupo di quanto si immagini” e ambiente “freddo”.

Per questo motivo alcune stanze hanno subito un restyling da parte della premier, che come spiega Sallusti nel libro ha deciso di riverniciare le pareti di grigio perla “perché la tappezzeria damascata color oro che c’era prima non si addice alla sobrietà del tempo, e all’immagine che le istituzioni devono dare a chi le frequenta”.