Esce di strada e si schianta contro un palo della luce a Torino: 67enne morto sul colpo

Tragico incidente per un uomo di 67 anni, morto nella serata di domenica 26 febbraio dopo essere uscito di strada con la sua auto in corso Marche a Torino.

La dinamica del tragico incidente

L’Autobianchi Y10 su cui viaggiava l’anziano in direzione della tangenziale è uscita improvvisamente di strada centrando un palo della luce all’altezza della concessionaria Rinaldi, ma a centro carreggiata, riporta Torino Today.

L’impatto con il palo della luce è stato violentissimo e il conducente, residente a Lanzo Torinese, è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi

A nulla è valso l’intervento dei sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo 67enne di Lanzo Torinese, morto nel terribile schianto.

Sul luogo dell’incidente, in corso Marche nel capoluogo piemontese, sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, al fine di ricostruire l’esatta dinamica.

Secondo le prime ricostruzioni, non risultato esserci altri veicoli coinvolti o persone ferite.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo del tragico incidente in cui ha perso la vita un uomo di 67 anni

Incidenti stradali, in Italia aumentano morti e feriti

Secondo i dati diffusi dalla Polizia stradale, nel 2022 in Italia si sono verificati 70.554 incidenti ovvero il 7,1% in più rispetto all’anno precedente (erano stati 65.852).

Aumenta anche il numero degli incidenti mortali e con vittime, rispettivamente del 7,8% (1.362 casi) e di un drammatico 11,1% in più (1.489). In crescita anche gli incidenti con lesioni (28.914, pari all’8,4% in più) e il numero di persone ferite (42.300, il 10,6% in più rispetto al 2021).

Secondo l’Osservatorio dell’Asaps, l’Associazione amici e sostenitori polizia stradale, nel solo gennaio 2023 sono state 73 le persone che hanno perso la vita in incidenti stradali avvenuti nel fine settimana.

Lo stesso osservatorio, come riportato dall’agenzia Agi, parla esplicitamente di un “dato allarmante e preoccupante”.