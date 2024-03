Esame della patente con l'auricolare a Piacenza, viene scoperto e lo ingoia: 37enne denunciato dai carabinieri

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un 37enne è stato denunciato per falso in atto pubblico dopo essere stato scoperto con l’auricolare all’esame della patente a Piacenza. L’uomo, che si stava facendo aiutare da un complice all’esterno col quiz, ha ingoiato il dispositivo nel tentativo di non farsi scoprire, ma era ormai troppo tardi.

Con l’auricolare all’esame della patente

Pensa di poterla fare franca, magari riuscendo anche a superare l’esame, ma non è andata così a un 37enne alla Motorizzazione di Piacenza.

L’uomo, che stava svolgendo il quiz per la patente, aveva infatti escogitato un piano perfetto per superare il test, con l’aiuto di un complice.

Entrato in aula col cellulare nascosto e con tanto di auricolare alle orecchie, il 37enne si è fatto suggerire le risposte per non sbagliare, ma sul più bello è arrivato forse l’errore più grande.

Il 37enne, residente nel Pavese, è infatti stato scoperto dall’addetta alla sicurezza della Motorizzazione e nel tentativo di non farsi trovare con le mani nel sacco ha deciso di ingoiare il dispositivo.

Carabinieri alla Motorizzazione

La donna, che si era resa conto dell’irregolarità, ha quindi chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto per accertare il reato compiuto dal 37enne.

Fonte foto: ANSA

Al loro arrivo l’uomo è stato perquisito e nello zaino è stato trovato nel giubbotto un cellulare utilizzato come ponte ripetitore, mentre l’uomo ha affermato di aver inghiottito il dispositivo che completava il kit.

La visita del 118 e la denuncia

L’uomo, un operaio 37enne del Pavese, è stato quindi visitato dal 118 per accertare quanto dichiarato, ovvero che aveva effettivamente ingoiato il dispositivo che poco prima era servito per dare le risposte giuste al test per la patente.

Successivamente l’uomo è stato condotto in caserma dove è stato denunciato per falso in atto pubblico.