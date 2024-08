Ereditiera Ana Maria Henao scomparsa da febbraio a Madrid, si cerca il corpo nei boschi vicentini: il giallo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un giallo internazionale collega Stati Uniti, Spagna e Italia: il mistero dell’ereditiera americana Ana Maria Henao Knezevich, scomparsa lo scorso febbraio a Madrid. Il marito è stato arrestato nei giorni scorsi in Florida per il presunto coinvolgimento nel sequestro e nella sparizione della moglie, ora si sta cercando la donna nei boschi del Vicentino, a Cogollo del Cengio.

Ereditiera scomparsa, ricerche a Cogollo del Cengio (Vicenza)

Nella giornata di oggi, mercoledì 21 agosto, decine di poliziotti hanno perlustrato una zona boschiva nel territorio di Cogollo del Cengio, piccolo comune della provincia di Vicenza, alla ricerca di Ana Maria Henao Knezevich.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, dalle prime ore del mattino gli agenti della Squadra mobile e della scientifica della questura di Vicenza, affiancati da diverse squadre dei vigili del fuoco, cani molecolari e personale della polizia spagnola, hanno battuto la zona alla ricerca della donna scomparsa.

Fonte foto: Tuttocittà.it Le ricerche a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza

Le ricerche, che hanno riguardato in particolare la strada del Costo, alle pendici dell’Altopiano di Asiago, sono state sospese in serata.

Ana Maria Henao scomparsa a febbraio a Madrid

Originaria della Colombia, 40 anni, Ana Maria Henao Knezevich è una ricca ereditiera che ha vissuto per 18 anni negli Stati Uniti.

Nel dicembre 2023 si era trasferita con la famiglia a Madrid, in fuga da una tormentata separazione dal marito, David Knezevich, dopo 13 anni di matrimonio.

La 40enne è svanita nel nulla il 2 febbraio scorso, mentre si trovava nella capitale spagnola.

Il marito arrestato a Miami

Il marito della donna, di origini serbe e naturalizzato statunitense, è stato arrestato nelle scorse settimane dall’Fbi all’aeroporto di Miami, appena sbarcato da un volo proveniente da Belgrado.

L’uomo è sospettato di essere coinvolto nella sparizione della moglie. Gli inquirenti spagnoli hanno ipotizzato un movente di tipo economico.

Assieme alla moglie Knezevich aveva messo in piedi negli Stati Uniti diverse attività nel settore immobiliare e una start up in ambito tecnologico. Ora con la separazione stavano affrontando la divisione dell’ingente patrimonio.

La scomparsa della donna e le indagini

La scomparsa di Ana Maria Henao è al centro di un intricato caso internazionale. Secondo quanto riporta la Cnn, la sera della scomparsa le telecamere hanno ripreso un uomo con il volto coperto da un casco che entrava nel condominio dove viveva attualmente la donna, in un quartiere esclusivo di Madrid.

Dopo circa un’ora l’uomo è stato ripreso mentre usciva dall’ascensore con una voluminosa valigia, che, secondo l’accusa, poteva contenere il corpo della 40enne. Da allora non si hanno più avuto notizie della donna.

Secondo la polizia spagnola l’uomo con il casco sarebbe Knezevich, che invece ha sempre negato di essere stato a Madrid sostenendo che in quei giorni si trovava a Belgrado.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe lasciato la capitale serba il 30 gennaio con un’auto presa a noleggio, i finestrini oscurati e una targa spagnola rubata, per farvi ritorno il 5 febbraio.

Un tragitto di circa 8 mila chilometri dalla Serbia alla Spagna attraverso Croazia, Italia e Francia.

Le ricerche nel Vicentino sono scattate su input della polizia spagnola in seguito ad elementi arrivati dagli Stati Uniti: l’uomo avrebbe dato alcune indicazioni precise su dove ritrovare il corpo della donna. Finora però nulla di fatto.