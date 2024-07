Eredità della Regina Elisabetta, a Harry oltre 8 milioni di euro: ma dovrà aspettare una data ben preciso

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Buone notizie per il duca di Sussex Harry. Il figlio di Diana e fratello di William infatti si appresta a ricevere una cospicua eredità per mano della defunta Regina Elisabetta e di sua madre. Un lascito che ora si appresta a passare nelle mani del nipote più contestato.

Eredità per Harry: l’ha voluta Re Carlo, nuovi rapporti in vista

Malato da tempo, Re Carlo avrebbe aperto alla possibilità che Harry riceva ben 7 milioni di sterline già nel prossimo settembre.

Il rapporto tra padre e secondogenito parrebbe dunque scongelarsi. Carlo e William potrebbero partecipare agli Invictus Games, voluti proprio dal principe Harry, da disputare in Gran Bretagna nel 2027.

Fonte foto: IPA Harry al funerale della Regina Elisabetta, sua nonna

Quanto eredita Harry: la maxi cifra

Al cambio con l’euro, Harry dovrebbe quindi percepire oltre 8 milioni a settembre, 8.307.000 per la precisione.

Perché proprio in quel mese? Perché in esso – il 15 – compirà 40 anni.

Un bell’incasso per lui che si trova in crisi finanziaria da quando, nel 2020, aveva perso i benefici dell’essere un membro attivo della Famiglia Reale.

I rapporti con la famiglia di Harry

Questa maxi cifra deriva da un fondo, creato per lui e per William, dalla bis nonna, la Regina Madre. Lo istituì prima di morire nel 2002 all’età di 101 anni, pur non essendo certa fiera dei comportamenti del suo pronipote.

Secondo l’esperta in questioni reali, Jennie Bond, negli ultimi anni della sua vita la donna era delusa dal figlio di Carlo per i suoi atteggiamenti e, di certo, non avrebbe accolto con favore la scelta di unirsi a Meghan Markle.

Come già successo in passato, Harry si è legato a una donna americana divorziata e ha abbandonato la vita reale per andare a vivere all’estero. Una vicenda che ricalca quella di suo cognato, il Re Edoardo VIII, che fece lo stesso e abdicò per Wallis Simpson.