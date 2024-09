Equinozio d'autunno 2024 alle porte ed estate ai saluti, quando sarà e cosa succede

L’equinozio d’autunno che cade giorno 22 settembre 2024 segna la fine dell’estate e l’inizio della nuova stagione. Per la precisione, il cambio di stagione avverrà alle 14:44 esatte. Come ogni anno, l’equinozio autunnale si manifesterà in concomitanza con una fase molto particolare del calendario lunare.

Cos’è l’equinozio d’autunno

Il termine “equinozio” deriva dal latino “aequinoctium”, unione di “aequus” (uguale) e “nox” (notte). Si tratta infatti di una giornata in cui le ore di luce e di buio si equivalgono perfettamente. Nella giornata ci saranno dunque 12 ore di luce e 12 ore di buio. In questo giorno dell’anno il Sole sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest.

La cultura popolare vuole l’equinozio d’autunno al 23 settembre. Tuttavia il non allineamento fra calendario e anno siderale può creare degli sfasamenti fra le date. Nel 2092 e nel 2096, ad esempio, l’equinozio autunnale sarà anticipato al 21 settembre.

Fonte foto: ANSA

Londra, 23 settembre 2022: i membri del Druid Order eseguono una cerimonia per celebrare l’equinozio d’autunno a Primrose Hill.

A partire dall’equinozio di autunno, nell’emisfero Nord, le ore di luce andranno poi ad accorciarsi sempre più, con l’alba che avverrà sempre dopo e il tramonto che si verificherà sempre prima, in maniera progressiva. Il culmine del fenomeno avverrà con il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno, atteso sabato 21 dicembre 2024 alle 10:19.

La Luna

L’equinozio d’autunno coincide con la cosiddetta Luna del Raccolto (o Harvest Moon), una luna piena particolarmente luminosa e importante per le tradizioni contadine perché nei tempi antichi permetteva di lavorare nei campi anche dopo il tramonto per ultimare il raccolto.

Quest’anno la Luna a partire dal 21 settembre inizia una serie di incontri con i pianeti Marte e Giove e con le Pleiadi, stelle nella costellazione del Toro.

L’equinozio secondo la mitologia greca

Un tempo, l’equinozio era associato al ratto di Persefone, detta anche Kore. Secondo la mitologia greca, proprio durante questa giornata Ade vide per caso Kore e se ne invaghì decidendo di rapirla per portarla con sé negli inferi. Il rapimento fece precipitare Demetra, la madre di Persefone, nella più cupa disperazione.

La dea dell’agricoltura abdicò dunque alle proprie funzioni, causando carestie in tutto il mondo. In seguito all’intervento di Zeus, Ade e Demetra si accordarono per tenere con sé Persefone per 6 mesi ciascuno. Così il mito greco spiegava l’alternarsi delle stagioni fertili ai mesi freddi. I romani abbracciarono il mito, cambiando i nomi dei protagonisti in Plutone (Ade) e Proserpina (Persefone).

Significato esoterico dell’equinozio

Negli anni varie culture hanno caricato l’equinozio di significati esoterici o di simbologie. Oggi, ad esempio, la massoneria considera l’equinozio d’autunno un’occasione di raccoglimento e riflessione.

“È il momento in cui la Natura si spegne, si addormenta per riposare, e lo spirito umano si risveglia, riflette e si prepara all’oscurità della stagione invernale”, si legge sul sito del Grande Oriente, ovvero i massoni italiani.

“È in questa fase che si scelgono e si interrano i semi che daranno un raccolto abbondante in Primavera. L’uomo iniziato raccoglierà quello che di buono ha seminato esaltando la propria spiritualità”, viene aggiunto.