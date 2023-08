Entra seminuda in un fast food a Milano e aggredisce i dipendenti: 28enne fermata dalla polizia

È entrata seminuda in un fast food nel centro di Milano e ha cominciato a distruggere tutto ciò che le capitava a tiro per poi aggredire i dipendenti. Una donna di 28 anni è stata fermata dalla polizia nel pomeriggio di domenica 13 agosto ed è ora indagata per danneggiamento, lesioni e atti contrari alla pubblica decenza. Lo riporta il ‘Corriere della Sera’.

L’aggressione

L’episodio è avvenuto intorno alle 16,45 di domenica 13 agosto in un punto vendita di hamburger della nota catena internazionale di fast food Five Guys, nella centrale via Dante del capoluogo meneghino.

La 28enne, con cittadinanza di El Salvador e regolare permesso, è entrata a seno scoperto e ha cominciato a distruggere tutto ciò che le capitava davanti: dalle posate ai vassoi, dai contenitori per le salse fino a danneggiare alcune parti del locale.

L’intervento della polizia

Quando i due dipendenti, un italiano di 25 anni e un gambiano di 24, sono intervenuti per cercare di fermarla, la donna li avrebbe aggrediti fisicamente.

A quel punto i due ragazzi hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha bloccato la 28enne. Subito prima di essere accompagnata in Questura, la donna, che è poi risultata precedenti di polizia, è stata portata in codice verde al Policlinico per un consulto psichiatrico. Al momento il gesto della 28enne non sarebbero stato ricondotto a dei motivi specifici.