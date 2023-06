Entra nella casa dell'ex compagna di notte e la minaccia di morte ad Artena: 49enne arrestato dai carabinieri

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un 49enne di Artena è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Colleferro con l’accusa di aver aggredito e minacciato di morte l’ex compagna. L’uomo, secondo quanto emerso, aveva già dei precedenti.

L’aggressione all’ex compagna

Gli episodi finiti al centro dell’indagine dei carabinieri risalgono allo scorso 29 maggio quando, secondo l’accusa, il 49enne avrebbe raggiunto la casa della ex compagna. L’uomo, che stano a quanto emerge avrebbe raggiunto l’abitazione della donna in preda a uno stato di forte alterazione dovuta all’assunzione di alcol, ha forzato la porta ed è entrato in casa.

Mentre la donna, una 54enne sudamericana, dormiva, l’uomo l’avrebbe prima minacciata di morte brandendo un coltello e poi l’avrebbe aggredita fisicamente, strattonandola e tirandole i capelli.

I soccorsi e l’arresto

Durante l’aggressione, però, la donna è riuscita a divincolarsi e liberarsi dalla violenza dell’uomo. La 54enne è così riuscita a chiedere aiuto chiamando al NUE 112.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono giunti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Colleferro che sono intervenuti e con non poca fatica sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione dopo che il 49enne si era chiuso all’interno dell’abitazione ancora armato.

L’uomo, che aveva intenzione di impedire l’accesso ai militari, li ha presi di mira con minacce e spintoni, ma poi è stato bloccato e disarmato, evitando ulteriori conseguenze. Sul posto è stato ritrovato anche un coltello “militare” lungo circa 32 cm, posto sotto sequestro dagli uomini dell’Arma. L’uomo è stato quindi condotto in carcere a Velletri.

Le precedenti denunce

La violenza subita lo scorso 29 maggio 2023, però, è l’ennesima che la donna ha raccontato ai militari. Infatti, data l’entità dell’aggressione, la donna ha deciso di denunciare l’ex che già in precedenza era stato segnalato alle forze dell’ordine.

Nello specifico, la 54enne ha ricordato le continue aggressioni fisiche e le minacce di morte subite dall’ex compagno che aveva deciso di lasciare nel mese di settembre scorso. Il 49enne, già in quella occasione, venne arrestato dai carabinieri della Stazione di Artena per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo d’arma in quanto l’aveva minacciata con una pistola gettandola in un dirupo prima dell’arrivo dei militari.