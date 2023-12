Entra in un centro commerciale in Florida e spara contro la folla durante lo shopping: un morto e vari feriti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vigilia di Natale di sangue negli Stati Uniti, scossi ancora una volta da un gesto violento e senza senso. Il centro commerciale Paddock, che si trova nella zona centrale dello Stato della Florida, è stato il teatro di un brutale attacco che ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra. Nel momento in cui si materializzava l’episodio, il centro commerciale era colmo di persone intente a effettuare acquisti in vista del Natale. Mentre gli operatori sanitari si sono occupati delle persone ferite, la polizia è alla ricerca del responsabile di questo brutale attacco, il quale si è dato alla fuga.

Spari al centro commerciale

Il capo della polizia di Ocala, Mike Balken, ha fornito alcuni dettagli sull’incidente, dichiarando che l’uomo preso di mira è stato colpito mortalmente in un’area comune del centro commerciale.

La polizia è intervenuta tempestivamente dopo una chiamata che segnalava colpi d’arma da fuoco all’interno del centro commerciale affollato di acquirenti in vista del Natale. Numerosi agenti sono entrati nel centro commerciale per affrontare la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Aggressore in fuga

Il sospetto, che non è stato ancora identificato al momento, è riuscito a fuggire dalla scena, abbandonando però le armi da fuoco sul posto. Testimoni oculari sono stati intervistati per fornire dettagli cruciali sulla dinamica dell’incidente.

Le autorità stanno attualmente conducendo indagini approfondite per identificare e catturare il responsabile dell’attacco violento. Nel frattempo, la comunità è sconvolta per l’ennesimo incidente che ha coinvolto persone innocenti in un momento di gioia festività.

Il centro commerciale Paddock ospita numerosi negozi, tra cui J.C. Penney e Foot Locker. L’area colpita dalla sparatoria è stata evacuata, mentre le persone ferite sono state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche.

I casi simili negli Usa

Chi segue le vicende di cronaca relative agli Stati Uniti sa bene che, purtroppo, eventi tragici di questo tipo sono tutt’altro che infrequenti. Sono passati soltanto pochi mesi da quando nello Stato della Florida si è verificato un incidente simile.

La scorsa estate, infatti, un uomo armato si è reso protagonista di un attacco armato in un negozio a Jacksonville, uccidendo tre persone di colore.

L’attacco ha avuto luogo nel giorno dell’anniversario di un caso precedente nella stessa città. L’aggressore, un giovane bianco, si è tolto la vita dopo l’atto. Il fucile utilizzato era adornato con simboli nazisti, e sono stati rinvenuti manifesti razzisti.