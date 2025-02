Entra in un bar a Vicenza e semina il panico: clienti aggrediti senza motivo con un bastone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino originario del Gambia è stato denunciato per minacce e porto di oggetti atti ad offendere a Vicenza. L’episodio è avvenuto il 18 febbraio, quando l’uomo ha aggredito i clienti di un bar con un bastone da passeggio, senza un apparente motivo.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato richiesto intorno alle ore 15.30 dal proprietario del bar situato in Corso Santi Felice e Fortunato. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro i presenti, colpendo di striscio al volto uno dei clienti con il bastone. Fortunatamente, il cliente non ha riportato lesioni gravi e ha scelto di non procedere legalmente.

Identificazione e sequestro

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rapidamente individuato e bloccato l’aggressore ancora in possesso del bastone. L’uomo è stato riconosciuto dai testimoni e identificato come un cittadino gambiano del 1987, già destinatario di un foglio di via dal Comune di Vicenza. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un involucro di sostanza stupefacente tipo marijuana, che è stato sequestrato insieme al bastone.

Denuncia e segnalazione

L’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per minacce, porto di oggetti atti ad offendere, e violazione del foglio di via. Inoltre, è stato segnalato al Prefetto per possesso di stupefacente ad uso personale. L’intera vicenda è stata causata, secondo i presenti, da uno stato emotivo alterato dall’uso di sostanze.

