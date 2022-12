Entra in casa di Robert De Niro e prova a rubargli i regali di Natale: arrestata una donna di 30 anni

Incredibile disavventura per Robert De Niro. Una donna è stata colta in flagrante dalla polizia mentre frugava nella casa in affitto a Manhattan del celebre attore, nel cuore della notte. È accaduto lunedì 19 dicembre.

Rapinatrice nella casa del noto attore

La donna, Shanice Aviles, 30 anni, è stata arrestata mentre stava rovistando tra i regali di Natale del famoso attore hollywoodiano.

Secondo quanto ricostruito dal New York Post, i poliziotti del 19° distretto stavano tenendo d’occhio Aviles, una rapinatrice seriale nota alle forze dell’ordine della Grande Mela.

Era stata avvistata mentre cercava di aprire le porte di alcuni edifici commerciali del quartiere prima di arrivare alla residenza di De Niro.

L’arresto in flagranza di reato

Gli agenti l’hanno così seguita a casa di De Niro e l’hanno trovata al secondo piano, verso le 2.30 del mattino, mentre armeggiava con l’Pad del protagonista di “Taxi Driver” e “Toro Scatenato”, secondo le fonti citate dal New York Post.

“Stava rubando i regali di Natale”, ha aggiunto un funzionario di polizia.

Fonte foto: ANSA Robert De Niro e Al Pacino: i due attori hanno recitato insieme in “The Heat – la Sfida”

Nè Robert De Niro, né la figlia, che in quel momento erano in casa ma in un altro piano, si sono accorti nulla. Erano nelle rispettive camere a dormire.

La star di Hollywood era in casa

Aviles è stata accusata di furto con scasso: accusa che va ad aggiungersi a una fedina penale che include almeno 16 arresti solo quest’anno.

La donna era appena stata inserita in un programma di riabilitazione dalla droga di 28 giorni presso una struttura preposta. Tuttavia, avrebbe saltato la successiva comparizione in tribunale e due giorni dopo è stato emesso un mandato di cattura per il suo arresto.

Nel pomeriggio di lunedì 19 dicembre, mentre veniva condotta fuori dalla stazione di Lenox Hill in manette, Aviles ha detto ai giornalisti presenti di essere innocente. “Non sono andata a casa di Robert De Niro”, ha detto ai giornalisti, aggiungendo di non aver “ucciso nessuno”.

La star di “The Irishman” ha dichiarato ai giornalisti di stare bene. Il leggendario attore ha venduto la sua residenza nel West Village per 9,5 milioni di dollari nel 2012. Si è trasferito nella casa di Manhattan durante la pandemia.

De Niro e sua moglie, l’attrice Grace Hightower, hanno chiesto il divorzio nel 2018 dopo 20 anni di matrimonio. I due hanno una figlia nata nel 2011. Lo scorso febbraio Robert De Niro ha scritto una lettera a Paolo Sorrentino per “È stata la mano di Dio”.