Enrico Silvestrin contro Fedez e Love Mi: "Divulgatore della m****". Poi attacca gli spettatori: "Disagiati"

Enrico Silvestrin contro Fedez. Il divulgatore musicale ha fortemente criticato il rapper e l’evento Love Mi, tenuto si ieri in piazza Duomo a Milano. L’evento di beneficenza ha radunato migliaia di persone e più di un milione di telespettatori.

Cos’è Love Mi

Nella serata di ieri martedì 27 giugno si è tenuto in piazza Duomo a Milano, Love Mi, un concerto di beneficenza organizzato dal rapper Fedez e che vedeva la partecipazione di diversi artisti della scena musicale italiana.

Quella di quest’anno è stata la seconda edizione dell’evento, dopo quella del 2022 che aveva ottenuto grande successo. Il concerto si tiene per raccogliere fondi, che andranno alla Fondazione Together to go.

L’organizzazione si occupa di riabilitazione neurologica, e l’obiettivo sarebbe quello di aprire un centro a Milano dedicato a bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Come è andato Love Mi 2023

La prima edizione di Love Mi si è tenuta nel 2022, sempre per raccogliere fondi per beneficenza. In quel caso il concerto aveva permesso di ottenere 130.000 euro tramite le donazioni degli spettatori al numero messo a disposizione.

Anche quest’anno la risposta del pubblico c’è stata. Oltre a riempire piazza Duomo, 1,3 milioni di persone hanno seguito la trasmissione dell’evento su Italia 1, facendo registrare il 9,4% di share. Non sono ancora disponibili però i dati sulla raccolta fondi.

Le critiche di Enrico Silvestrin

Non tutti sono però stati entusiasti di Love Mi. In particolare il divulgatore musicale ed ex attore e conduttore radiofonico Enrico Silvestrin ha criticato pesantemente Fedez, il concerto e gli spettatori su Twitter.

Ad inizio serata Silvestrin ha esordito suggerendo che la venue perfetta per l’evento fosse Guantanamo, in riferimento alla ex prigione statunitense di massima sicurezza in cui venivano detenuti tra gli altri anche i terroristi.

Poi ha continuato “[Love Mi] andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della m**** di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura”.

Il divulgatore ha poi proseguito nella sua invettiva: “Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro”.