Enrico Mentana e lo speciale sul caso Giletti-Non è l'Arena su La7: quando andrà in onda, annuncio in diretta

Durante il suo tradizionale telegiornale in onda su La7 il giornalista e conduttore Enrico Mentana ha annunciato uno speciale sulla vicenda di Massimo Giletti e ‘Non è l’arena‘, il format sospeso dai palinsesti. Mentana ha comunicato la data e l’orario in cui la puntata speciale andrà in onda.

Il caso Giletti, l’annuncio di Enrico Mentana

Dopo aver dato un’anticipazione attraverso i suoi canali social, Enrico Mentana ha annunciato durante il suo telegiornale che andrà in onda uno speciale sul caso Massimo Giletti-‘Non è l’arena’ con lo scopo di fare chiarezza sulla vicenda che ha tenuto banco per diversi giorni con supposizioni e smentite.

Durante il suo notiziario Mentana ha detto: “C’è una vicenda che ci riguarda, come La7, la vicenda che ha toccato Massimo Giletti, Non è l’Arena, le rivelazioni del pentito Salvatore Baiardo e l’interruzione del programma. Abbiamo deciso, d’accordo ovviamente con la direzione di rete, di parlarne apertamente e con tutti i materiali a nostra disposizione, senza nascondere o non illuminare nessuno dei vari aspetti di tutta questa questione che comporta la lotta contro la mafia”.

Quindi: “Lo faremo domenica sera dalle 21.15, proprio nella collocazione che è stata fino a 9 giorni fa di Non è l’Arena”. Lo speciale andrà in onda su La7, quindi, nella prima serata di domenica 23 aprile.

Come riporta ‘La Stampa’, non si esclude la presenza di Massimo Giletti in studio.

Il caso Giletti

Il caso Giletti è scoppiato il 13 aprile, quando la direzione di La7 ha pubblicato una nota in cui comunicava la sospensione di ‘Non è l’arena’.

Le ipotesi sulle motivazioni si sono subito rincorse: da una parte si vociferava circa una tensione tra Giletti e l’editore per un riavvicinamento del conduttore agli studi Rai.

Dall’altra, diverse indiscrezioni parlavano di un legame tra la sospensione del programma e le rivelazioni di Salvatore Baiardo su un presunto accordo di Matteo Messina Denaro sulla sua cattura, resa possibile dal boss stesso – secondo Baiardo – per via delle sue condizioni di salute ormai precarie.

A tal proposito, altre fughe di notizie vedevano gli agenti della Dia in casa del conduttore per una perquisizione.

Il chiarimento di Giletti

Per questo motivo Massimo Giletti, raggiunto da rumor e notizie infondate, nei giorni scorsi ha rotto il silenzio e ha riferito alle agenzie di stampa che in casa sua non si è verificata alcuna perquisizione, né risulta arrivata alcuna notifica di indagini.

La smentita era stata riportata da ‘Ansa’. Nonostante l’ingorgo mediatico, Giletti è rimasto a disposizione dell’azienda e alle agenzie ha riferito: “Tutto si chiarirà al momento giusto”.

Il momento giusto potrebbe arrivare domenica 23 aprile, quindi, di fronte alle telecamere di Enrico Mentana e della stessa La7.