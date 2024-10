Enrico Letta elogia Elsa Fornero, la vorrebbe senatrice a vita: "Ha salvato l'Italia". Critiche sui social

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Durante la puntata del 15 ottobre di “diMartedì” su La7, Enrico Letta ha elogiato pubblicamente Elsa Fornero, avanzando una proposta che ha subito scatenato accese discussioni: la nomina dell’ex ministra del Lavoro a senatrice a vita.

Letta ha definito la riforma delle pensioni varata da Fornero nel 2012 come un intervento decisivo che “ha salvato l’Italia“, affermando che se oggi i conti pubblici del Paese sono in grado di reggere, il merito è in gran parte della riforma Fornero.

L’ex premier ha sottolineato come la riforma, pur essendo stata oggetto di critiche feroci e attacchi personali, si sia rivelata indispensabile e, proprio per questo, sarebbe giusto riconoscerle un ruolo di prestigio nella Repubblica.

Secondo l’ex presidente del Consiglio, la forza della riforma risiede nel fatto che, nonostante le accuse e le nefandezze attribuitele, nessun governo successivo ha tentato di smantellarla, segno che le sue misure erano necessarie per il futuro del Paese.

“Noi dovremmo tutti, tutto il Paese, nominare Elsa Fornero senatrice a vita per aver salvato l’Italia“, ha dichiarato Letta durante l’intervista, aggiungendo che la sua riforma ha fermato “un’emorragia che sarebbe diventata mortale“.

Il dibattito sugli esodati

La proposta di Letta ha subito acceso il dibattito sui social, dove non sono mancate le critiche.

Molti utenti hanno evidenziato il trauma sociale che la riforma delle pensioni ha causato, in particolare per la questione degli esodati, ovvero quei lavoratori che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero, si sono trovati improvvisamente senza un reddito e senza la possibilità di andare in pensione.

Questa categoria ha pagato il prezzo più alto delle riforme, e molti commentatori hanno ritenuto l’elogio di Letta fuori luogo e insensibile nei confronti di chi ha subito direttamente le conseguenze negative delle scelte di Fornero.

Pro e contro della riforma

Le critiche sui social sono state particolarmente aspre, con molti utenti che hanno accusato Letta di voler “riabilitare” una figura ancora oggi molto impopolare in larghe fasce della popolazione.

Alcuni hanno sottolineato come la nomina di Fornero a senatrice a vita sarebbe un gesto simbolico che rischia di esacerbare ulteriormente il malcontento sociale.

Tuttavia, altri hanno difeso Letta, sostenendo che la riforma Fornero, seppur dolorosa, era necessaria per evitare il collasso del sistema pensionisticoe che il contributo dell’ex ministra meriti di essere riconosciuto formalmente.