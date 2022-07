Enna, tragedia: operaio 27enne precipita dal tetto e muore nel suo primo giorno di lavoro

Altra morte bianca. Vittima, stavolta, un ragazzo di 27 anni di Niscemi (Caltanissetta), Roberto Savasta. Il giovane ha perduto la vita in un incidente sul lavoro. La tragedia si è consumata a Valguarnera, in provincia di Enna.

Enna, tragedia sul lavoro: giovane precipita per 12 metri e perde la vita

Roberto era stato appena assunto da una società di Ragusa e, secondo gli accordi presi con la ditta, avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione dei tetti. Al momento del dramma, si trovava infatti sul tetto del magazzino di stoccaggio di un hard discount. Qualcosa è andato storto ed è precipitato nel vuoto: una caduta di 12 metri che non gli ha lasciato scampo.

L’indagine dei carabinieri

Sull’infortunio che gli ha spezzato la vita stanno indagando i carabinieri, che hanno subito provveduto a mettere sotto sequestro l’area dell’incidente. Ora stanno studiando il caso per accertare eventuali responsabilità.

Chi era Roberto Savasta

Savasta aveva lavorato in Francia per una società metalmeccanica gelese. Il ragazzo, dopo questa lunga esperienza all’estero, aveva scelto di non sostare più così a lungo fuori dalla sua città natale.

Lunedì pomeriggio, quando ha perso la vita, era al suo primo giorno di lavoro con la società che lo aveva assunto.

Fin da piccolo aveva lavorato all’interno di un’azienda agricola che si occupa di ortaggi. Poi si è diretto in Francia, quindi il ritorno in Sicilia dove purtroppo è deceduto nelle scorse ore.