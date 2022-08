Empoli, picchiato al bar perché indossa la maglia della Fiorentina: è grave

Aggredito da tre tifosi dell’Empoli perché indossava la maglia della Fiorentina. È questo il movente che in un bar ha scatenato la rabbia di tre ultrà dell’Empoli contro un uomo di mezza età che voleva solo prendere un caffè prima di ritornare a casa dopo la partita.

Poco dopo la fine del derby toscano Empoli-Fiorentina, partita terminata a reti inviolate, un tifoso di 55 anni della squadra viola appena uscito dallo stadio Castellani aveva deciso di fermarsi in un circolo Arci per prendere un caffè.

Aggressione per futili motivi

L’uomo è stato avvicinato da tre giovani del posto che hanno iniziato a provocarlo e a insultarlo. Prima la richiesta di togliersi di dosso la maglia viola, poi le minacce, gli spintoni e infine un pestaggio in piena regola. L’uomo, ripetutamente colpito al volto, si è dunque accasciato e i tre hanno infierito su di lui con una serie di calci.

Fonte foto: ANSA Una fase di gioco durante la partita di Serie A Empoli-Fiorentina, andata in scena nella giornata di domenica 21 agosto allo stadio Carlo Castellani di Empoli e terminata col risultato di 0-0.

Una prognosi di trenta giorni

Dopo la violenza i tre si sono dati alla fuga e alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Giuseppe, dove è stata poi ricoverata. Per il tifoso della Fiorentina una prognosi di trenta giorni dovuta alle gravi lesioni al volto: frattura dello zigomo sinistro, del setto nasale e della mandibola.

I carabinieri di Empoli stanno indagando per risalire alle identità degli aggressori. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dai video registrati dalle telecamere di sicurezza disseminate fra le strade utilizzate come via di fuga.

La condanna del club calcistico

L’Empoli Football Club ha espresso parole di condanna tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “A seguito di quanto avvenuto nelle ore successive al termine della sfida tra Empoli e Fiorentina di domenica scorsa, Empoli Football Club si dissocia e condanna ogni forma di violenza, esprimendo la propria vicinanza e solidarietà al tifoso aggredito oltre che ribadire come certi episodi niente hanno a che fare con il calcio e lo sport”.