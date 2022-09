Morto il papà di Emma Marrone, aveva 66 anni: grave lutto per la cantante, il suo messaggio d'addio

Grave lutto per Emma Marrone: la cantante salentina, nelle scorse ore, ha perso il padre, Rosario, al quale era legatissima. A dare la notizia del decesso è stata la pagina Facebook del comune di Aradeo (Lecce), città di origine della famiglia. La morte di Rosario, 66 anni, è stata poi confermata dalla stessa artista che ha dedicato all’amato genitore un post social di addio.

Emma Marrone dà l’addio al padre

“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Così la musicista su Instagram, a corredo di uno scatto in cui si vede il genitore imbracciare una chitarra. Sotto al post tantissimi fan hanno espresso sostegno alla cantante.

Molti anche i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno dato l’ultimo saluto a Rosario. Rocio Munoz Morales, Stefano De Martino, Andrea Delogu, Briga, Paola Turci, Luciana Littizzetto, Chiara Ferragni, Salvo Sottile, Marco Bocci, Elodie, Nek, Simona Ventura, Mara Venier e Laura Chiatti sono alcuni dei vip che hanno fatto sentire virtualmente la loro vicinanza ad Emma Marrone.

Rosario Marrone e la passione per la musica

Rosario lascia la moglie Maria e due figli: oltre ad Emma, anche Francesco. Infermiere nella vita, grande passione di Rosario è stata proprio la musica. Passione che ha ‘contagiato’ anche la sua primogenita: nel tempo libero suonava la chitarra e cantava nel suo gruppo, gli H2O.

Originario di una famiglia umile, ha imparato a suonare da autodidatta. La figlia, in un frangente, gli ha regalato l’emozione di esibirsi su un palco importante, invitandolo a suonare innanzi a migliaia di persone.

“Sei forte papà. Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita”, gli scrisse la cantante, anni fa, dopo la performance. “Mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco – continuava -. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi. Ti amo tanto”.

L’annuncio del comune di Aradeo

Il comune di Aradeo, con un post su Facebook firmato dal Sindaco Giovanni Mauro, dall’intera amministrazione e dal Consiglio, ha salutato Rosario con un post toccante.

“È con profonda tristezza – si legge nella nota – che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”.

La data dei funerali

I funerali sono in programma per il pomeriggio di lunedì 5 settembre, alle 17, nella chiesa madre di Aradeo. Al momento non sono state rivelate le cause del decesso di Rosario.