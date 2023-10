Emma Bonino guarita dal tumore e l'annuncio a Belve: "Devo fare ancora una tac, ma dopo 8 anni se n'è andato"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Buone notizie per Emma Bonino, leader di +Europa, che nel corso della puntata di “Belve” che andrà in onda martedì 10 ottobre in prima serata su Rai 2 ha annunciato di essere guarita dal tumore al polmone sinistro diagnosticato nel 2015. “Se n’è andato” ha detto l’ex senatrice, rimasta fuori da Parlamento nelle ultime elezioni.

L’annuncio di Bonino a Belve

A svelare la buona notizia è stata la stessa leader di +Europa che, approfittando del salotto di Francesca Fagnani durante l’ospitata a Belve, ha deciso di annunciare di essere guarita dal tumore al polmone sinistro che le era stato diagnosticato 8 anni fa.

“Vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore” ha detto la 75enne piemontese nel corso della trasmissione, una notizia che ha strappato un sorriso anche alla conduttrice Fagnani. Per avere la conferma definitiva, però, Bonino aspetta la tac: “Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”.

Il tumore di Bonino

Nel 2015 Emma Bonino aveva reso nota la malattia, un tumore al polmone sinistro che aveva fatto temere il peggio per la sua salute. Ma nonostante la malattia, la politica aveva deciso di continuare la sua attività.

“Non sono intenzionata ad interrompere le mie attività perché – aveva sottolineato all’epoca – da una passione politica non ci si può dimettere, però è chiaro che le mie attività dovranno essere organizzate in base alle esigenze mediche cui è necessario dare in questo momento una priorità assoluta, cosa non facile anche per me”.

Bonino inedita con Fagnani

Nel corso della puntata di Belve con Bonino ospite, che andrà in onda martedì 10 ottobre su Rai 2, l’ex senatrice si è mostrata in una veste inedita, parlando di scelte difficili, della vita privata e della delusione per la rottura con Marco Pannella.

Un vero e proprio ritratto a tutto tondo della 75enne che partendo dall’infanzia trascorsa con la famiglia contadina nella campagna piemontese è passata a parlare anche della vocazione politica nata dall’esperienza traumatica dell’aborto che l’aveva portata a militare nel partito Radicale. Quanto al rapporto con Marco Pannella da lui interrotto negli ultimi anni della sua vita, Bonino ha detto che “è stata una rottura unilaterale da parte sua”.

“Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto. Forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro” ha raccontato.