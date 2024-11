Emma Bonino e la visita di Papa Francesco dopo il ricovero, dono speciale di Bergoglio alla leader di +Europa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una visita inaspettata, ma decisamente gradita, quella che ha fatto Papa Francesco a Emma Bonino, la 76enne leader di +Europa che era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva a causa di difficoltà respiratorie: il racconto dell’incontro postato su X.

Papa Francesco incontra Emma Bonino

Nella mattinata di oggi – martedì 5 novembre 2024 – Papa Francesco ha fatto a sorpresa visita a Emma Bonino, nell’abitazione nei pressi di Campo de’ Fiori della leader di +Europa.

L’incontro è stato raccontato dalla stessa Bonino: “Stamane, con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita. Di Papa Francesco emerge sempre l’aspetto umano straordinario. Già dai presenti che ha voluto donarmi, un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini”.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco immortalato mentre arriva nei pressi dell’abitazione di Emma Bonino

La Bonino, che ha parlato dell’incontro con un post su X, ha aggiunto di essere “rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto ‘cerea’ tipico piemontese, per le nostre origini comuni. E avermi detto di essere ‘un esempio di libertà e resistenza’ mi ha riempito di gioia”.

La foto e il post di Riccardo Magi

L’incontro tra Emma Bonino e Papa Francesco è stato immortalato in una foto, nella quale i due sono seduti uno di fronte all’altro, ognuno sulla propria sedia a rotella. Una istantanea che ha portato il deputato Riccardo Magi, segretario di +Europa, a parlare di questo incontro.

“La foto di Emma Bonino con Papa Francesco sconvolge così tanto forse perché esprime con la massima potenza possibile qualcosa a cui non siamo più abituati: il dialogo – scrive Magi su Instagram – Il dialogo e il rispetto tra mondi e persone così diverse ma accomunate da un senso di umanità e rispetto reciproco che nulla hanno a che fare con la polarizzazione che impera ovunque e separa le persone”.

“Più volte il Papa ha espresso apprezzamento per il lavoro fatto da Emma sul tema delle migrazioni e siamo certi che il mondo cattolico possa essere nostro alleato per la prossima battaglia sul referendum per la cittadinanza – ha poi concluso Magi – Intanto, grazie Emma e grazie al Papa per questa ennesima lezione di intelligenza e umanità”.

Le condizioni di Emma Bonino

Lo scorso 17 ottobre la storica esponente dei Radicali era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva per problemi respiratori all’Ospedale Santo Spirito di Roma, per poi essere trasferita pochi giorni dopo in una differente struttura sanitaria per proseguire le cure.

Dopo il netto miglioramento delle sue condizioni di salute, la Bonino è stata dimessa sabato 30 ottobre. Dopo l’incontro di oggi, come riportato da SkyTg24, al suo rientro in macchina il Papa sarebbe stato fermato da alcuni passanti che gli avrebbero chiesto come abbia trovato la Bonino, con il pontefice che avrebbe risposto “benissimo”.