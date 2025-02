Emis Killa pubblica "Demoni" nonostante il ritiro da Sanremo 2025: quando sarà online il brano e di cosa parla

Dopo aver annunciato il ritiro dal Festival di Sanremo 2025 e cancellato i post relativi alla kermesse ligure dai suoi profili social, Emis Killa sorprende i fan con una notizia inattesa: il suo brano sanremese “Demoni” sarà pubblicato comunque. Il rapper, coinvolto nell’inchiesta Doppia Curva e destinatario di un Daspo per 3 anni, ha annunciato su Instagram: “MENO PAROLE + MUSICA. ‘Demoni’ fuori all’1:00”.

Il ritiro di Emis Killa da Sanremo 2025: indagini e Daspo

La decisione di ritirarsi dalla competizione canora è arrivata dopo che Emis Killa (all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli) ha scoperto, attraverso i media, di essere indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan.

In un post sui social, il rapper aveva spiegato: “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale). Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”.

Fonte foto: IPA

Emis Killa sul palco con Carlo Conti

Nonostante il ritiro, Emis Killa ha scelto di pubblicare lo stesso “Demoni” come gesto simbolico per non cancellare il lavoro svolto nei mesi precedenti e per mantenere viva la connessione con i suoi fan.

Di cosa parla “Demoni”

Il brano, scritto e composto da Federica Abbate, Nicola Lazzarin (in arte Cripo) e Mattia Cerri, racconta le sfumature di una relazione sentimentale.

“Demoni” descrive l’intimità e la vulnerabilità che emergono in una delle prime notti d’amore, quando ognuno porta con sé dubbi, paure e il proprio “bagaglio di demoni” da condividere con l’altro.

La produzione musicale è stata curata da Cripo, con una struttura che promette di mescolare il rap di Emis Killa con sonorità più melodiche.

La pubblicazione del singolo, prevista per la una del 4 febbraio, rappresenta un modo per non archiviare del tutto l’esperienza sanremese e far ascoltare al pubblico il progetto artistico preparato per l’occasione.

L’intervista e il prossimo progetto musicale

Emis Killa sarà ospite di Massimo Giletti nella puntata del 3 febbraio del programma “Lo stato delle cose” su Rai 3, dove si prevede che parlerà delle sue vicissitudini giudiziarie e del significato di “Demoni”.

Nonostante la cancellazione della sua partecipazione a Sanremo, l’uscita del brano potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera del rapper, che ha recentemente celebrato i 15 anni di carriera con un grande evento a Fiera Milano Live.