Emis Killa fuori da Sanremo e beffa Jalisse, perché in caso di ripescaggio non avrebbero potuto sostituirlo

Fulmine a ciel sereno sul Festival di Sanremo 2025. Nelle scorse ore il rapper Emis Killa si è ritirato. Il cantante ha scelto di fare un passo indietro dopo aver appreso di essere indagato nell’inchiesta sugli ultrà. Non appena si è diffusa la notizia, sul web tantissimi utenti hanno consigliato a Carlo Conti di ripescare i Jalisse. Nulla da fare! La Rai ha deciso che nessuno sostituirà Emis Killa (gli artisti in gara scendono dunque da 30 a 29). Anche se però avesse optato per il ripescaggio, i Jalisse non avrebbero comunque avuto chance. Motivo? Il brano presentato per partecipare al Festival lo hanno già cantato e pubblicato.

Sanremo, Emis Killa si ritira: nessuna chance per i Jalisse

Come è noto, il regolamento del Festival prevede che i brani in gara non possono essere divulgati e intonati prima dell’inizio della kermesse. I Jalisse anche quest’anno hanno tentato di entrare tra i big, presentando la canzone “No, no, no, no” e ricevendo il 28esimo no consecutivo.

Il caso del ritiro di Emis Killa aveva riacceso le speranze dei fan del duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian.

Fonte foto: ANSA Alessandra Drusian e Fabio Ricci

E se Carlo Conti li ripescasse? Impossibile: primo perché alla fine la Rai e il conduttore, di comune accordo, hanno scelto di non chiamare alcun sostituto; secondo perché i Jalisse hanno già cantato in pubblico, ad esempio a La Volta Buona (Rai1), il testo con cui volevano accedere a Sanremo 2025, oltre ad averlo reso disponibile in steaming.

Per farla breve, anche se ci fosse stato un ripescaggio, loro non avrebbero potuto prendervi parte. Che beffa!

Sanremo 2025, perché nessuno sostituirà Emis Killa e cosa dice il regolamento

Stando al regolamento di Sanremo 2025, la decisione di procedere o meno con un ripescaggio spettava al direttore artistico, ossia Carlo Conti.

D’intesa con i vertici Rai, il conduttore toscano ha deciso di non sostituire il rapper.

In particolare, ecco cosa recita la regola relativa ai casi di ritiro: “In tutti i casi di defezione o di esclusione, determinate da qualsiasi motivo, e fatto salvo il diritto della Rai al risarcimento dei danni, anche d’immagine, il Direttore Artistico avrà la facoltà, valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai, di scegliere e invitare – a proprio insindacabile giudizio – un altro artista con relativa canzone nuova (secondo i criteri regolamentari indicati precedentemente) o di non procedere ad alcuna sostituzione”.

“Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al Festival”. Così Conti nel commentare il ritiro.