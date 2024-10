Emily in Paris si sposta a Roma? Macron interviene e si sfoga: "Torni in Francia, lì non c'entra nulla"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Emily in Paris si trasferisce a Roma e provoca la reazione stizzita di Emmanuel Macron. Il presidente francese, intervistato dalla rivista americana Variety, non ha nascosto il suo disappunto per l’epilogo della quarta stagione della fortunata serie Netflix. Non solo, Macron, temendo un trasferimento definitivo della protagonista a Roma, ha detto che intenzione di lottare duramente per riportare Emily a Parigi.

Emily in Paris a Roma, la risposta di Gualtieri a Macron

“Emily in Paris a Roma non ha senso, lotteremo duramente e chiederemo di rimanere a Parigi”, ha detto Emmanuel Macron a Variety.

Una presa di posizione fin troppo perentoria, alla quale ha replicato con ironia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con il primo cittadino che ha risposto su X: “Caro Emmanuel Macron, tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda, facciamo scegliere lei”.

Perché Emily si è trasferita a Roma

Verso la fine della quarta stagione Lily Collins, protagonista della serie Emily in Paris, si trasferisce a Roma per lavoro e nella Capitale trova anche l’amore. In vista della quinta stagione, già confermata dal network, il timore dei francesi è che la produzione decida di ambientare ancora la serie in Italia.

Un dettaglio non da poco, visto che Emily in Paris, come confermato dallo stesso Macron, rappresenta un volano turistico importante per la città di Parigi ed è una vetrina di grande rilievo negli Usa. Da qui lo sfogo del presidente francese, che ha parlato anche della comparsata di sua moglie – Brigitte – in una puntata della serie.

“Sono molto orgoglioso e lei era molto felice di farlo. Sono solo pochi minuti, ma credo che sia stato un momento molto bello per lei”, ha commentato.

Le parole di Macron sulla moglie Brigitte

Nella quarta stagione della serie Emily Cooper, americana di Chicago, si trasferisce dalla Francia all’Italia, dove conosce Marcello (interpretato da Eugenio Franceschini), con il quale nasce una storia d’amore.

Inoltre, Marcello è il proprietario della ditta che Emily deve seguire per lavoro. Da qui la domanda se la protagonista resterà in Italia, per stare con Marcello, o se cederà alle lusinghe della storica fiamma francese Gabriel.

Inutile dire per quale epilogo stia tifando Emmanuel Macron.