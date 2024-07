Emendamento Mulè fa infuriare Uefa e Fifa, minacce al Governo Meloni: "Squadre italiane escluse dalle coppe"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Squadre italiane fuori dalle coppe europee. Questa la minaccia della Uefa e della Fifa se dovesse passare l’emendamento presentato dal parlamentare di Forza Italia Giorgio Mulè, a un decreto del Governo Meloni. Di cosa tratta la legge e perché ha causato questa reazione.

Le minacce di Fifa e Uefa: a rischio le coppe europee

Fifa e Uefa hanno espresso parere negativo riguardo alla riforma della struttura amministrativa delle leghe per gli sport a squadre italiane contenuta in un emendamento al decreto sport presentato dal deputato di Forza Italia Giorgio Mulè.

“Se dovesse essere adottato e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l’esame di misure, inclusa un’eventuale sospensione della Figc” recita una lettera della Uefa visionata dall’ANSA.

Fonte foto: ANSA Il presidente dell’UefaAleksander Ceferin

In reazione a questa prospettiva, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha annunciato che l’emendamento è stato accantonato, in modo che possa essere riscritto.

Cos’è l’emendamento Mulè

Il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè ha presentato un emendamento al Decreto Sport, che sta venendo convertito in legge in questi giorni dal Parlamento dopo essere già stato approvato e fatto entrare in vigore dal Governo.

Prima che fosse accantonato per essere riscritto, l’emendamento prevedeva una riorganizzazione del modo in cui sono strutturati i campionati e le leghe degli sport di squadra in Italia a livello amministrativo.

Si componeva di 4 articoli:

Il primo delegava l’organizzazione dei campionati alle leghe sportive delle squadre che vi partecipano

delegava l’organizzazione dei campionati alle leghe sportive delle squadre che vi partecipano Il secondo definiva le caratteristiche che una lega sportiva debba avere, permetteva loro di costituirsi in società di capitali (come la Premier League inglese) e dava a questi organi piena autonomia “statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale”

definiva le caratteristiche che una lega sportiva debba avere, permetteva loro di costituirsi in società di capitali (come la Premier League inglese) e dava a questi organi piena autonomia “statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale” Il terzo stabiliva che la lega più importante dal punto di vista economico avrebbe avuto diritto di parere vincolante sulle decisioni prese dalle rispettive federazioni su materie che la riguardano direttamente

stabiliva che la lega più importante dal punto di vista economico avrebbe avuto diritto di parere vincolante sulle decisioni prese dalle rispettive federazioni su materie che la riguardano direttamente Il quarto permetteva alle leghe di portare i propri contenziosi con le federazioni e con il Coni direttamente davanti alla giustizia amministrativa, saltando quella sportiva

Perché Uefa, Fifa e Figc non vogliono l’emendamento Mulè

La Uefa e la Fifa hanno espresso critiche molto dure a questo emendamento perché viola i regolamenti di queste associazioni, principalmente nel terzo e nel quarto articolo.

Uefa e Fifa sono rispettivamente gli organi di governo del calcio europeo e mondiale. Ne fanno parte le federazioni, per l’Italia la Figc, non le leghe. Il potere che la Lega di Serie A avrebbe con l’emendamento Mulè in Italia renderebbe la Figc troppo debole

La federazione verrebbe quindi espulsa dalla Uefa e dalla Fifa. Ne potrebbe conseguire non solo l’esclusione delle squadre italiane a Champions, Europa e Conference League, ma anche quella della Nazionale ai Mondiali e agli Europei.

L’emendamento Mulè potrebbe anche far perdere all’Italia l’organizzazione del campionato continentale del 2032, condivisa con la Turchia.