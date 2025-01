Emanuele Filiberto e la rivelazione sul bidet, la verità senza filtri: "Mai usato e non me ne vergogno"

Esplosiva intervista di Emanuele Filiberto di Savoia che ha dichiarato di non aver mai usato il bidet e che è certo che gran parte degli italiani facciano lo stesso, ma che non lo dicano. Inoltre il principe ha parlato approfonditamente del rapporto che ha con la moglie Clotilde dalla quale una volta si è pure beccato un ceffone – meritato a detta del medesimo Filiberto – per aver fatto dei complimenti in sua presenza alla supermodella Elle Macpherson.

Emanuele Filiberto di Savoia: “Mai usato il bidet”

Il principe, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha confermato che non fa uso del bidet. “Ho sempre vissuto senza, è roba italiana. E comunque vorrei sapere quanti italiani lo usano veramente”, ha dichiarato, dicendosi sicuro che secondo lui “non sarà mai più del 50%”.

“Credimi, gli italiani non usano il bidet ma si vergognano di dirlo – ha proseguito -. Io adoro i cessi giapponesi, quelli che hanno il bidet incorporato. E anche il soffio che asciuga. E anche la musica. Gli manca il telefono”.

Fonte foto: ANSA Emanuele Filiberto di Savoia

Il rapporto a distanza con la moglie e i tradimenti

Da anni si parla di tradimenti coniugali nella coppia formata da Emanuele e la moglie Clotilde. Quando è stato chiesto a Filiberto se si sia separato dalla compagna ha risposto spiegando che le vuole molto bene e che il matrimonio va avanti nonostante lei viva a Parigi e lui a Montecarlo.

“Mia moglie Clotilde – ha raccontato – fa l’attrice e vive a Parigi. Io sono un imprenditore e vivo a Montecarlo. Ci vogliamo un bene dell’anima, ma viviamo separati. Non è la quantità che conta ma la qualità. Siamo felici così. Agli inizi il mio era il capriccio del principe che voleva conquistare l’attrice di sinistra. Oggi la amo e la rispetto molto di più”.

A un certo punto, nel corso dell’intervista, gli è stato detto che lui la tradita più volte. Su tale punto il principe non ha fatto alcuna smentita. E lei? L’ha mai tradito? “Non voglio neanche saperlo. E anche lei non mi chiede mai se vedo qualcuna. Sappiamo solo che quando stiamo insieme siamo felicissimi”.

Spazio poi al racconto di quando Clotilde lo prese a schiaffi. Filiberto ha precisato che non era per un tradimento. L’episodio avvenne mentre erano in compagnia della supermodella Elle Macpherson: “Ebbi la pessima idea di farle un complimento. “Ma quanto sei bella. Molto più affascinante di mia moglie”. Clotilde mi tirò una sberla e fece bene”.

Nulla in confronto a quanto avvenne con una sua ex di nome Natasha: “Mi tirò una bottiglia di whisky. Ma peggio fece quando mi lanciò nella vasca da bagno un phon acceso. Per fortuna il filo elettrico era corto e staccò il phon dalla presa”.

Emanuele Filiberto: “Lunga vita al governo Meloni”

Emanuele Filiberto si è poi prestato a giocare al gioco della torre: Meloni o Salvini? “Butto Salvini. Se buttassi la Meloni saremmo nei guai in Italia”.

Il principe ha aggiunto di non aver mai incontrato la premier, ma che gli piacerebbe conoscerla in quanto le piace. E infatti ha augurato “lunga vita a questo governo”, sostenendo che Giorgia Meloni “sta dando stabilità al nostro Paese”.