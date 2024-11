Ema Stokholma vittima di violenza insieme al fratello: "Mia madre mi portò su un ponte per farmi buttare"

La conduttrice radiofonica Ema Stokholma, nome d’arte di Morwenn Moguerou, ha raccontato pubblicamente, ancora una volta, i traumi vissuti durante l’infanzia. Ospite della trasmissione La fisica dell’amore su Rai 2, condotta dal professore Vincenzo Schettini, Ema ha ripercorso i momenti più bui della sua vita, segnati dalle violenze fisiche e psicologiche inflitte dalla madre, Dominique.

“Mia madre era molto violenta, una persona con gravi problemi psicologici di cui nessuno si accorgeva. Vivevo in un film horror“, ha rivelato Ema Stokholma con voce ferma ma carica di emozione.

La conduttrice ha raccontato un episodio particolarmente scioccante: il giorno in cui sua madre la portò su un ponte, ordinandole di buttarsi giù.

Non so come ho trovato la forza di reagire, ma quel giorno è rimasto impresso nella mia memoria come il simbolo della disperazione che vivevo.