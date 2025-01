Elsa Fornero contro Giorgia Meloni dopo l'insediamento di Donald Trump: "Sarei stata estremamente imbarazzata"

Non tutti i commentatori politici vedono di buon grado il rapporto privilegiato che Giorgia Meloni sta cercando di costruire con Donald Trump. L’ex ministra Elsa Fornero non ha esitato a esprimere imbarazzo per il discorso tenuto dal nuovo presidente degli Stati Uniti durante la cerimonia di insediamento a Washington. E secondo quanto lasciato intendere dalla professoressa, la presenza a Capitol Hill della premier italiana non dovrebbe essere un motivo di vanto.

Il commento di Elsa Fornero

Ospite in videocollegamento a Dimartedì, l’ex ministra del Lavoro con il governo Monti ha fatto capire di non aver visto di buon grado la grande partecipazione con cui Giorgia Meloni ha assistito al discorso del nuovo inquilino della Casa Bianca.

“Vorrei dire con molta pacatezza che io sarei stata estremamente imbarazzata ad essere presente all’insediamento della seconda amministrazione Trump” è stato il commento di Elsa Fornero.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni accanto al presidente argentino Javier Milei e al vicepresidente cinese Han Zheng, alla cerimonia di insediamento di Donald Trump

Elsa Fornero su Trump

Rispondendo nel corso della puntata di martedì 21 gennaio del programma condotto da Giovanni Floris, Elsa Fornero ha rivolto il suo attacco in Tv in particolar modo contro il nuovo presidente degli Stati Uniti.

“Può essere anche il presidente del più importante Paese al mondo, ma ha detto delle cose che non possono non turbare profondamente una coscienza civile” ha affermato Fornero, sottolineando che “il tono, le cose che ha detto, sono veramente cose da despota, spero che non lo sia”.

L’attacco a Giorgia Meloni

Oltre ad unirsi al coro di chi biasima gli applausi di Giorgia Meloni a determinati passaggi del discorso di Donald Trump, Elsa Fornero ha criticato la presidente del Consiglio anche sul fronte interno.

“Si accorgono che la promessa di ridurre l’imposizione fiscale non può essere mantenuta” ha affermato l’ex ministra commentando l’arrivo di un decreto che dovrebbe aumentare le accise sul diesel.

“Io capisco che possa essere in qualche misura vincolata dagli impegni europei a non ridurre le tasse” ha detto ancora la professoressa nel corso della puntata di Dimartedì, “ma vorrei che facesse una dichiarazione di coerenza, dicendo agli elettori ‘scusate quando parlavo in campagna elettorale o non capivo niente di imposte, oppure vi prendevo in giro“.